Способ защититься от непрошенных советов со стороны

Группа экспертов — кандидат психологических наук Андрей Моисеев и практикующий психолог Марина Майорова рассказали, как отучить посторонних людей лезть в личную жизнь. В интервью для «Доктор Питер» они назвали эффективные способы защититься от непрошенных советов со стороны и выстроить личные границы.

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Психолог Андрей Моисеев отмечает, что от непрошенных советов часто страдают люди, которые склонны не брать свою жизнь в руки, а ориентироваться на мнение окружающих.

«Они живут и не подозревают, насколько изменится их жизнь, если понять, чего же ты на самом деле хочешь»,

— заявил Моисеев.

Однако если человека напрягают постоянные рекомендации от окружающих, то психолог советует применить тактику игнорирования.

«Не обращайте внимания на такие разговоры, переводите тему или просто разворачивайтесь и идите по своим делам. Даже самые близкие люди, которые безусловно желают вам добра, не проживут эту жизнь на вас»,

— объяснил он.

Практикующий психолог Марина Майорова дополнила, что непрошенные советчики, как правило, только мешают, а не помогают разобраться в ситуации. По ее словам, постоянное вторжение в личную жизнь чужих людей происходит по вине самого человека:

«Если мы посмотрим на такого рода ситуации с другой стороны, то практически в ста процентах случаев люди сами позволяют вмешиваться в свою жизнь и советовать, а иногда и диктовать как им жить».

Она объяснила, что человек, раздающий ненужные советы занимает позицию «родителя», воспринимая вторую сторону как неопытного «ребенка».

«Бесконфликтное общение в данном случае может выстраиваться только из позиции взрослый — взрослый»,

— сообщила Майорова.

Так, она рекомендует выстроить личные границы и «защищать их на неприкосновенность».

«Отношения — это всегда работа и проделать ее можете только вы. Никто за вас не проживет вашу жизнь»,