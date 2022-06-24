Способ защититься от непрошенных советов со стороны

Группа экспертов — кандидат психологических наук Андрей Моисеев и практикующий психолог Марина Майорова рассказали, как отучить посторонних людей лезть в личную жизнь. В интервью для «Доктор Питер» они назвали эффективные способы защититься от непрошенных советов со стороны и выстроить личные границы.
Психолог Андрей Моисеев отмечает, что от непрошенных советов часто страдают люди, которые склонны не брать свою жизнь в руки, а ориентироваться на мнение окружающих.
«Они живут и не подозревают, насколько изменится их жизнь, если понять, чего же ты на самом деле хочешь»,
— заявил Моисеев.
Однако если человека напрягают постоянные рекомендации от окружающих, то психолог советует применить тактику игнорирования.
«Не обращайте внимания на такие разговоры, переводите тему или просто разворачивайтесь и идите по своим делам. Даже самые близкие люди, которые безусловно желают вам добра, не проживут эту жизнь на вас»,
— объяснил он.
Практикующий психолог Марина Майорова дополнила, что непрошенные советчики, как правило, только мешают, а не помогают разобраться в ситуации. По ее словам, постоянное вторжение в личную жизнь чужих людей происходит по вине самого человека:
«Если мы посмотрим на такого рода ситуации с другой стороны, то практически в ста процентах случаев люди сами позволяют вмешиваться в свою жизнь и советовать, а иногда и диктовать как им жить».
Она объяснила, что человек, раздающий ненужные советы занимает позицию «родителя», воспринимая вторую сторону как неопытного «ребенка».
«Бесконфликтное общение в данном случае может выстраиваться только из позиции взрослый — взрослый»,
— сообщила Майорова.
Так, она рекомендует выстроить личные границы и «защищать их на неприкосновенность».
«Отношения — это всегда работа и проделать ее можете только вы. Никто за вас не проживет вашу жизнь»,
— заключила психолог.