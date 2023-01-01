Как кофеин заставляет вас тратить больше денег на шопинг

Все мы иногда позволяем себе тратить на покупки больше денег, чем нужно. Иногда это обычная женская слабость, иногда желание себя порадовать, а иной раз воздействие кофеина на мозг.
Подробнее о том, как это вещество сказывается на шопинге и кошельке – в материале "Рамблера".
Ученые из США провели пять экспериментов при участии порядка 800 человек. Исследователи проанализировали чеки покупателей, которые перед шопингом употребляли кофеин, и чеки тех, кто пил напитки без кофеина.
Изучив результаты исследования, американские специалисты пришли к выводу, что покупатели, в чьей крови содержался кофеин во время шопинга, тратили больше денег. В основном, участники исследования приобретали товары для удовольствия – например, декор для дома.
Ученые объяснили это тем, что кофеиносодержащие продукты провоцируют эмоциональное возбуждение, которое влияет на импульсивность человека. Вдобавок к этому, оно способствует выработке дофамина, из-за чего люди становятся счастливее. В совокупности все это приводит людей к необдуманным тратам.
Важно добавить, что такой эффект отмечается у людей, которые пьют меньше двух чашек кофе в день. У тех, кто пьет кофе чаще, эффект ослабевает.