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57 минут назад

Как кофеин заставляет вас тратить больше денег на шопинг

Мира Маркина

Все мы иногда позволяем себе тратить на покупки больше денег, чем нужно. Иногда это обычная женская слабость, иногда желание себя порадовать, а иной раз воздействие кофеина на мозг.

Как кофеин заставляет вас тратить больше денег на шопинг
Фото: pxherepxhere

Подробнее о том, как это вещество сказывается на шопинге и кошельке – в материале "Рамблера".

Ученые из США провели пять экспериментов при участии порядка 800 человек. Исследователи проанализировали чеки покупателей, которые перед шопингом употребляли кофеин, и чеки тех, кто пил напитки без кофеина.

Изучив результаты исследования, американские специалисты пришли к выводу, что покупатели, в чьей крови содержался кофеин во время шопинга, тратили больше денег. В основном, участники исследования приобретали товары для удовольствия – например, декор для дома.

Сколько нужно кофеина, чтоб мозг начал работать

Ученые объяснили это тем, что кофеиносодержащие продукты провоцируют эмоциональное возбуждение, которое влияет на импульсивность человека. Вдобавок к этому, оно способствует выработке дофамина, из-за чего люди становятся счастливее. В совокупности все это приводит людей к необдуманным тратам.

Важно добавить, что такой эффект отмечается у людей, которые пьют меньше двух чашек кофе в день. У тех, кто пьет кофе чаще, эффект ослабевает.

Психология,
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