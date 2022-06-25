Психолог посоветовала людям с вредными привычками вступать в брак

Психолог и писатель Темма Эренфельд рассказала о неожиданных преимуществах брака. В статье для Psychology Today она объяснила, как брак помогает поднять низкую самооценку, и посоветовала людям с вредными привычками обязательно вступать в долгосрочный союз.

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Психолог отмечает, что, согласно некоторым исследованиям, одинокие люди порой живут счастливее, чем те, кто состоит в неудачных отношениях. Однако иные психологические исследования доказывают, что в браке человек обретает множество преимуществ, в первую очередь для развития собственной личности. Опираясь на мнение автора книг по психологии Элис Бойс, эксперт перечислила основные плюсы брака.

Первое преимущество: в долгосрочных отношениях человек сможет получить положительное представление о своих личных качествах и повысить самооценку. «Может быть, вы думаете, что не особенно сообразительны, потому что плохо учились в школе, но ваш супруг ценит вашу острую память и верную оценку людей. Со временем вы, вероятно, начнете больше ценить свои способности», — объяснила Эренфельд.

Кроме того, по ее словам, от второй половины можно перенять множество полезных навыков и привычек. «Если ваш муж не ест конфеты, вы тоже можете отвыкнуть от этой привычки. Мы склонны подражать окружающим, если восхищаемся ими», — иронично заявила эксперт. Еще один плюс заключить долгосрочный союз — приобретение чувства безопасности. «Знание того, что ваш партнер позаботится о вас, если у вас возникнут проблемы, может помочь снизить тревогу», — отметила она. В заключение Эренфельд сообщила, что список преимуществ брака может звучать нереалистично, однако достаточно вступить в отношения, чтобы лично оценить все прелести брака на себе.