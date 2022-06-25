7 фраз великих людей, которые помогут вам простить

Прощение – это не просто акт благочестия, но прежде всего освобождение.
Освобождение для тех, кто его получает, но прежде всего для тех, кто его даёт. Это проявление щедрости и мудрости, и оно очень важно для поддержания эмоциональной стабильности, закрытия старых глав и открытия новых. Очень трудно чувствовать себя хорошо, держа обиды, и именно поэтому сегодня мы подобрали несколько фраз, которые помогут вам простить.
Во многих случаях нелегко простить человека, который причинил нам боль, особенно когда всё наше нутро требует мести, а наши действия лишь подпитывают эту обиду.
Ещё сложнее, когда душевная травма была вызвана кем-то, кого мы любим или очень высоко ценим. Именно поэтому, как мы говорим, это акт щедрости, разрешение диалога с самим собой, лицом к лицу.
Таким образом, прощение – это возвышенный акт, который происходит в результате процесса примирения. Это подразумевает новый пакт, что означает, что вы не будете снова участвовать в поведении, которое породило оскорбление. И поверьте, оно того стоит. Для себя и для других.
«Нет ничего хуже для головы, а значит, и для тела, чем страх, вина, обида и критика, что делает тебя судьёй и соучастником того, что тебе не нравится».
Факундо Кабрал.
Одна из фраз, которая поможет вам простить, исходит из-под пера Бенджамина Франклина. Это звучит так:
«Три самые трудные вещи в этом мире: хранить секрет, прощать обиду и использовать время».
Прощение никогда не бывает лёгким ни для одной, ни для другой стороны. В обоих случаях это требует силы воли и мудрости.
Для тех, кто просит прощения, потому что они должны признать свою ошибку и взять на себя обязательство не повторять обиду. А для тех, кто прощает, потому что требует благородства, щедрости и понимания слабостей других.
Махатма Ганди завещал многие фразы, которые помогут вам простить. Прощение лежало в основе всей его жизненной философии. Одна из этих фраз гласит:
«Прощение – это ценность храбрых. Только тот, кто достаточно силен, чтобы простить обиду, умеет любить».
Ганди установил связь между прощением и любовью. Потому что и любовь, и прощение требуют силы. Также поступил и Мартин Лютер Кинг, который сказал:
«Тот, кто не может простить, не способен любить».
В любви всегда есть способность к прощению… и в прощении всегда есть способность любить.
Уильям Шекспир предлагает нам видение прощения, которое раскрывает его настоящие масштабы. Он благоволит не только тому, кто его получает, но и тому, кто его дарует.
Одна из его фраз гласит:
«Прощение падает, как нежный дождь с небес на землю. Он дважды благословлён, благослови дарителя и получателя».
Прощая, тот, кто способен забыть обиду, он возвеличивает себя.
Он способен пройти через полученный ущерб и искать мира с другим. Тот, кто прощён, получает эту выгоду, но не бесплатно. Он также растёт, признавая свою ошибку и признавая, что его поведение было неприемлемым.
Одной из самых важных причин прощать является тот факт, что все люди совершают ошибки. Вот что напоминает нам фраза Хасинто Бенавенте:
«Прощать можно столько в жизни, сколько, в свою очередь, нам нужно было быть прощёнными».
Мы люди, и рано или поздно мы все нуждаемся в прощении.
С другой стороны, есть и те, кто винит себя и чрезмерно корит себя, когда совершает ошибку. Те, кто чувствуют себя вечно обречёнными и обязанными просить прощения за всё, что они делают.
В связи с этим Конфуций говорит:
«Всё прощай тому, кто ничего не прощает сам себе».
Фраза, которая призывает к щедрости духа.
Прощая, вы получаете душевное спокойствие
Демиан Букай также напоминает нам о великой выгоде, получаемой теми, кто прощает. Одно из его размышлений указывает на следующее:
«После обиды путь к восстановлению спокойствия, к обретению психологической свободы и равновесию — это прощение. Только так мы исцелим нашу рану и не дадим обиде парализовать нас».
Последнее предложение является ключевым в его заявлениях.
Обиды обладают огромной силой и питают себя. Когда они очень длительны и интенсивны, они в конечном счёте парализуют. Они ограничивают эмоциональную жизнь и предотвращают прогресс.
Прощение освобождает и делает человека великим. Важно делать это от всего сердца, от души и без выгоды и злого умысла. Это не просто ритуал для устранения вины, а остановка и переосмысление, которые должны привести к росту всех вовлечённых в этот сложный процесс.