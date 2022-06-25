7 фраз великих людей, которые помогут вам простить

Прощение – это не просто акт благочестия, но прежде всего освобождение.

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Освобождение для тех, кто его получает, но прежде всего для тех, кто его даёт. Это проявление щедрости и мудрости, и оно очень важно для поддержания эмоциональной стабильности, закрытия старых глав и открытия новых. Очень трудно чувствовать себя хорошо, держа обиды, и именно поэтому сегодня мы подобрали несколько фраз, которые помогут вам простить.

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Во многих случаях нелегко простить человека, который причинил нам боль, особенно когда всё наше нутро требует мести, а наши действия лишь подпитывают эту обиду.

Ещё сложнее, когда душевная травма была вызвана кем-то, кого мы любим или очень высоко ценим. Именно поэтому, как мы говорим, это акт щедрости, разрешение диалога с самим собой, лицом к лицу.

Таким образом, прощение – это возвышенный акт, который происходит в результате процесса примирения. Это подразумевает новый пакт, что означает, что вы не будете снова участвовать в поведении, которое породило оскорбление. И поверьте, оно того стоит. Для себя и для других.

7 фраз, которые помогут вам простить.

«Нет ничего хуже для головы, а значит, и для тела, чем страх, вина, обида и критика, что делает тебя судьёй и соучастником того, что тебе не нравится».

Факундо Кабрал.

Простить нелегко

Одна из фраз, которая поможет вам простить, исходит из-под пера Бенджамина Франклина. Это звучит так:

«Три самые трудные вещи в этом мире: хранить секрет, прощать обиду и использовать время».

Прощение никогда не бывает лёгким ни для одной, ни для другой стороны. В обоих случаях это требует силы воли и мудрости.

Для тех, кто просит прощения, потому что они должны признать свою ошибку и взять на себя обязательство не повторять обиду. А для тех, кто прощает, потому что требует благородства, щедрости и понимания слабостей других.

Прощение – это любовь

Махатма Ганди завещал многие фразы, которые помогут вам простить. Прощение лежало в основе всей его жизненной философии. Одна из этих фраз гласит:

«Прощение – это ценность храбрых. Только тот, кто достаточно силен, чтобы простить обиду, умеет любить».

Ганди установил связь между прощением и любовью. Потому что и любовь, и прощение требуют силы. Также поступил и Мартин Лютер Кинг, который сказал:

«Тот, кто не может простить, не способен любить».

В любви всегда есть способность к прощению… и в прощении всегда есть способность любить.

Прощение – это благословение

Уильям Шекспир предлагает нам видение прощения, которое раскрывает его настоящие масштабы. Он благоволит не только тому, кто его получает, но и тому, кто его дарует.

Одна из его фраз гласит:

«Прощение падает, как нежный дождь с небес на землю. Он дважды благословлён, благослови дарителя и получателя».

Прощая, тот, кто способен забыть обиду, он возвеличивает себя.

Он способен пройти через полученный ущерб и искать мира с другим. Тот, кто прощён, получает эту выгоду, но не бесплатно. Он также растёт, признавая свою ошибку и признавая, что его поведение было неприемлемым.

Потребность в прощении

Одной из самых важных причин прощать является тот факт, что все люди совершают ошибки. Вот что напоминает нам фраза Хасинто Бенавенте:

«Прощать можно столько в жизни, сколько, в свою очередь, нам нужно было быть прощёнными».

Мы люди, и рано или поздно мы все нуждаемся в прощении.

С другой стороны, есть и те, кто винит себя и чрезмерно корит себя, когда совершает ошибку. Те, кто чувствуют себя вечно обречёнными и обязанными просить прощения за всё, что они делают.

В связи с этим Конфуций говорит:

«Всё прощай тому, кто ничего не прощает сам себе».

Фраза, которая призывает к щедрости духа.

Прощая, вы получаете душевное спокойствие

Демиан Букай также напоминает нам о великой выгоде, получаемой теми, кто прощает. Одно из его размышлений указывает на следующее:

«После обиды путь к восстановлению спокойствия, к обретению психологической свободы и равновесию — это прощение. Только так мы исцелим нашу рану и не дадим обиде парализовать нас».

Последнее предложение является ключевым в его заявлениях.

Обиды обладают огромной силой и питают себя. Когда они очень длительны и интенсивны, они в конечном счёте парализуют. Они ограничивают эмоциональную жизнь и предотвращают прогресс.