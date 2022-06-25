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10 минут назад

Признаки поведения, указывающие на ложь

Vse42.ru

Кандидат психологических наук Анастасия Лысакова рассказала, какие движения и эмоции могут указывать, что человек врет.

Признаки поведения, указывающие на ложь
Фото: Vse42.ruVse42.ru

По словам специалиста, в первую очередь следует обращать внимание на поведение человека, поскольку оно будет нетипичным, акцент стоит сделать на соответствие рассказа эмоциональному состоянию.

– Когда врунишка рассказывает историю, у которой должна быть определенная эмоциональная окраска, но его чувства не соответствуют сюжету либо проявляются с запозданием. Например, должно быть удивление или испуг, а человек улыбается,

– отметила Лысакова.

Она добавила, что зачастую люди, говорящие неправду, смотрят либо влево, либо вверх. В целом, уточнила эксперт, вся левая сторона тела указывает на "неадекватные" реакции.

Однако психолог пояснила, что нельзя быть полностью уверенным во лжи из-за каких-то моментов в поведении человека, потому что все индивидуально и зависит от психофизиологического состояния: в одной ситуации жесты и мимика могут указывать на сильный стресс, в другой – на вранье, пишет радио Sputnik.

Психология,
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