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2 часа назад

Психолог оценил опасность шопоголизма

Lenta.ruиещё 1

Если у человека с шопоголизмом достаточно средств и он не выходит за рамки, когда ему нечем оплачивать базовые потребности, в этом нет ничего страшного, считает психоаналитик, психотерапевт Ирина Герчикова. Но если человеку из-за этого пристрастия нечего есть и нечем оплачивать квартиру — это уже проблема. В разговоре с «Лентой.ру» специалист назвала причины такого поведения и оценила опасность явления.

Психолог оценил опасность шопоголизма
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Шопоголизм может быть связан с самыми разными аспектами личности. Чаще всего человек хочет компенсировать какой-то недостаток, который он имел в детстве, считает психоаналитик.

Также, по ее словам, провоцировать пристрастие к шопингу могут соцсети. «Я вижу, что у кого-то лучше, и я тоже так хочу, и я не замечаю, как начинаю скупать все подряд», — уточнила она.

«Третье — это недостаток внимания, некая истеричность: "Я хочу больше, больше, больше". Здесь мы захватываем и некую жадность, и все начинает перекликаться: "Мне не доставало, я хочу иметь больше и власть хочу над другими, потому что мне тогда через этот шопоголизм больше внимания, я лучше других здесь" — и нарциссические тенденции проявляются», — поделилась Герчикова.

По ее словам, если шопоголизм приносит человеку проблемы, то можно научиться меньше тратить через понимание себя. Для этого стоит обратиться к психологу, чтобы выявить причину пристрастия, акцентировать на ней внимание и проработать.

Психология,
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