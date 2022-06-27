Психотерапевт подсказала способ пережить тяжелый развод

Разрыв отношений — не просто формальный штамп в паспорте, если речь об официальном браке, или необходимость переезда, но и существенное изменение всего привычного жизненного уклада, требующее значительных эмоциональных затрат. О том, как пережить этот сложный период, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-психиатр, психотерапевт тверской клиники «РЖД-Медицина» Александра Кадрова.
По словам специалиста, во-первых, стоит сказать, что для расставания, как и для любой утраты, в общих чертах характерны описанные Элизабет Кюблер Росс пять этапов (или стадий) переживания горя:
— Таким образом, становится понятно, что переживание расставания — процесс довольно длительный и, что важно, постепенный: «пережить» — вовсе не означает забыть или научиться делать вид, что ничего не произошло. Пережить — это значит осознать случившееся, принять произошедшие изменения в жизни, адаптироваться к измененной ситуации,
— пояснила врач.
В первую очередь психиатр порекомендовала позволять себе говорить о своих чувствах, разрешать себе их проявлять.
— Это способствует проживанию утраты. Запрещать себе делать это не только непродуктивно, но и вредно. Отложенное или вовсе задавленное страдание не даст вам отпустить ситуацию и открыться для новой жизни, а переживания затянутся на годы. Разрешите себе побыть в отчаянии, плакать. В действительности иногда лежать пластом и смотреть в стену — лучшее, чем вы можете помочь себе. С оговоркой на адекватный период времени: нет ничего предосудительного, а тем более патологического в том, чтобы рыдать в подушку два дня, другое дело, если настроение не меняется в сторону положительного полюса неделями и месяцами — в этом случае обратитесь к специалисту. В этот период времени не стесняйтесь просить о помощи,
— подчеркнула эксперт.
Также она посоветовала принять как данность, что отношения закончились и возврата к ним не будет.
— Надежда в данном случае только продлит ваши страдания. Надеясь, что все еще наладится, мы только затягиваем процесс, не давая душевной ране заживать. Прекратите общение с бывшим партнером хотя бы на время. Уберите подальше фотографии и подарки. Не занимайтесь навязчивой слежкой в соцсетях,
— предупредила Кадрова.
По мнению психиатра, по мере облегчения состояния (а в норме оно так или иначе наступает с течением времени, хотя продолжительность острого периода индивидуальна) можно постепенно переходить к проработке травматического переживания сквозь призму прошлого.
— Ваша душевная рана перестала кровоточить, самое время объективно взглянуть на ситуацию и понять, какие ошибки были допущены с вашей стороны и что можно было бы сделать по-другому. Для вас это не должно стать поводом обвинить себя во всех смертных грехах, а возможностью научиться на своих ошибках, сделать важные выводы и стать мудрее и счастливее в последующих отношениях. Поэтому не пренебрегайте этим этапом, а уделите ему должное время и внимание,
— отметила специалист.
Переживая расставание, напомнила врач, не забывайте жить свою жизнь.
— Тоска, тревога, обида, конечно же, могут снижать нашу продуктивность даже в самых простых бытовых делах, но, как бы банально это ни звучало, жизнь продолжается. Поэтому не забрасывайте работу. Вероятно, полезно будет даже включиться в новый проект, прокачать имеющиеся или освоить новые навыки — по мере сил, разумеется. Общайтесь с близкими, не уходите в себя — сходите в театр с друзьями или устройте дегустацию сыров на даче. Не запускайте быт: даже если нет сил и все валится из рук, горевать в чистой квартире все же приятнее. Одним словом, возьмите на вооружение принцип «делай что должно, и будь что будет»,
— пояснила Кадрова.
Важным фактором «выздоровления», по мнению эксперта, является своего рода «перенос» любви с объекта переживаний на себя:
— Уделите время себе — сходите в поход, слетайте на море, займитесь йогой или бодибилдингом, пробегите марафон или запишитесь на кулинарные курсы — одним словом, порадуйте, побалуйте себя. Сконцентрируйтесь на себе и своих чувствах.
Психотерапевт подчеркнула, что в конечном итоге вышеперечисленные пункты так или иначе приводят человека к разрешению и завершению душевных страданий. В этой фазе человек, переживший болезненный разрыв, наконец начинает ощущать в себе силы и стремление «открыть новую главу»:
— Флиртуйте, сходите на свидание. Причем совершенно необязательно речь идет о новых отношениях, никто не обязывает вас кидаться в омут. К счастью, в этом вопросе нет дедлайнов — неторопливость и способность прислушиваться к собственному сердцу приведут вас к правильному человеку в правильное время. Важно понимать, что переживание боли расставания, как и любой утраты, — это процесс, имеющий начало и конец. Страдание не длится вечно, в какой-то момент переживания трансформируются в опыт — отчасти, разумеется, негативный, но и его можно направить в конструктивное русло. Помочь в этом может психолог или психотерапевт,
— объяснила Кадрова.
Она также предупредила, что если человек чувствует, будто не справляется самостоятельно и в течение длительного времени испытывает такие симптомы, как:
в таком случае важно обратиться к специалисту — врачу-психотерапевту, который проведет диагностику и при необходимости назначит медикаментозное лечение, заключила эксперт.