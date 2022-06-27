Психотерапевт подсказала способ пережить тяжелый развод

— Это способствует проживанию утраты. Запрещать себе делать это не только непродуктивно, но и вредно. Отложенное или вовсе задавленное страдание не даст вам отпустить ситуацию и открыться для новой жизни, а переживания затянутся на годы. Разрешите себе побыть в отчаянии, плакать. В действительности иногда лежать пластом и смотреть в стену — лучшее, чем вы можете помочь себе. С оговоркой на адекватный период времени: нет ничего предосудительного, а тем более патологического в том, чтобы рыдать в подушку два дня, другое дело, если настроение не меняется в сторону положительного полюса неделями и месяцами — в этом случае обратитесь к специалисту. В этот период времени не стесняйтесь просить о помощи,