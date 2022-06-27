Как перестать завидовать чужим успехам

Успех – это достижение поставленных целей в задуманном деле. Чужие успехи помогают расширить кругозор, поверить в достижение желаемого результата: "раз у него получилось, значит, и я смогу". О том, почему такая хорошая вещь радует одних людей, но расстраивает других, расскажет психолог, супервизор Анна Девятка.

Фото: m24.ru m24.ru

Чужой успех всегда вызывает эмоции и никого не оставляет равнодушным: кто-то радуется и вдохновляется примером, а кто-то погружается в чувство зависти и ощущение несправедливости ("я же больше работаю, почему мой результат хуже?"). Человек не находит ответа на этот вопрос, начинает злиться на самого себя и упрекать в несостоятельности. Чем больше он раскручивает эти мысли, тем сильнее переживает и загоняет себя в угол. Что же с ним происходит?

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Сначала о хорошем

Мы живем в обществе, и у каждого из нас разные цели и возможности, а значит, разные успехи и способы их достижения. Для маленького ребенка свершением станут его первые шаги, а для его отца победой будет выигранный тендер и денежная премия за это.

Достигая хороших результатов, человек становится конкурентоспособнее в своей области, потому что обладает ресурсами опыта и знаний. Люди чувствуют интерес и желание приблизиться, побольше пообщаться с человеком, посотрудничать или обменяться идеями. Увеличивается социальная привлекательность, приходит авторитет. У такого человека хочется учиться.

Максим, руководитель ИТ-департамента, строго уточняет: "Ориентироваться можно на руководителя, если ты учишься у него. А вот в других случаях, особенно когда сотрудники находятся на равных позициях, можно начать завидовать, и тогда это будет деструктивно для развития человека".

Это логично, ведь если сотрудник хочет со временем стать руководителем, то ему важно перенимать опыт у того, кого он знает лично, признает и уважает как профессионала.

Вместе с этим, действительно, когда сотрудники находятся на одном профессиональном уровне и кажутся похожими друг на друга, между ними обостряется конкуренция и чужие успехи начинают раздражать. Срабатывает ловушка восприятия: мы проецируем свои качества на коллегу, и акцентируем внимание на схожести, а не на отличиях. Из-за этого теряем существенный пласт информации и искренне не понимаем почему соперник резко вырывается вперед.

Обман. Везде обман

Согласитесь, привлекательно быть успешным. Производя впечатление на других, человек получает престиж, им восхищаются, тянутся к нему, начинают конкурировать за него (как в школе – "кто больше дружит"), приглашают на закрытые мероприятия.

Достижение успеха – это трудоемкая задача, а вот создать видимость успеха намного проще, особенно в большом городе или в социальных сетях. Помогает атрибутика: брендовая одежда, дорогая квартира и машина, рассказы о своих успехах, фотографии в определенном обществе. Человек старается произвести хорошее впечатление всеми силами. И если вы не находитесь в его ближайшем круге общения, то никогда не узнаете, действительно ли он все это заработал сам или же это куплено родителями, например. И тогда это уже успех его родителей, которым выросший ребенок пользуется и транслирует как свой.

Маша пишет: "Тут вопрос: что именно рассматривать как успех? К примеру, если это неработающие жены богатых мужиков, каждый месяц гоняющие на море, то меня они просто бесят. Особенно когда такой посыл: "Я так устала..." Или псевдоблогеры, которые на самом деле мошенники с накрученной аудиторией. А если реально ты видишь, что человек пашет и транслирует плоды своего труда, то хочется радоваться вместе с ним и добиваться того же".

Распознать такого самозванца можно, анализируя то, как он ведет себя в общении. Если человек рассказывает про успехи бесконечно, – это повод насторожиться. Особенно сейчас, когда многие перестраивают бизнес и держат руку на пульсе, чтобы быстро реагировать на изменения на финансовом рынке. И на этом фоне люди всем подряд рассказывают, что чувствуют себя как медведь, попавший в малинник. Это выглядит странно, ведь, даже подбросив монетку, мы ждем, что орел или решка выпадет с вероятностью 50 на 50. А тут у людей постоянный 100-процентный успех и ситуация в мире их якобы не касается. Такого у взрослых людей не бывает: успехи имеют ограниченный срок действия, и, достигнув одной цели, человек какое-то время пользуется результатами труда, а затем наступает время идти дальше, к новым свершениям.

Оля добавляет: "Я уже не обращаю внимания, слишком много успешных в соцсетях развелось".

Разрешить себе чувствовать

Семья в рекламе молочных продуктов похожа на идеальную счастливую чету, но мы с вами понимаем, что они не настоящие. Мы знаем, что это актеры создают для нас красивую картинку, чтобы продать продукт.

Образ успешности часто используют для того, чтобы повысить лояльность клиентов, усилить престиж и продать свои товары или услуги. В тот момент, когда успешность фейковая, ваши эмоции начинают буквально кричать раздражением, чувством опасности и ощущением "что-то не так". Внутренние сигналы выступают в качестве маяка, который направляет человека к истине и заставляет перепроверять нестыковки.

Особенно острые эмоции вызывает успех, возникший из ниоткуда, как будто по мановению волшебной палочки, или достижения, существующие только на словах. Например, человек говорит, что у него есть связи или деньги, но дальше этого дело не идет. Вы уже сами все сделали с помощью своих ресурсов, а он все дует щеки и кичится самомнением. В этот момент чувство злости сигнализирует о нарушенных границах и попытке вас использовать.

Проблема в том, что люди видят то, что хотят, особенно когда находятся на стадии очарования другим человеком (об этом мы говорили подробно в этой статье). Поэтому в момент сомнения начинают искать недостатки в себе. Если расписать ситуацию по фактам, то ощущение загнанности исчезнет и появится здоровая текучая энергия, основанная на интересе "а как же все выглядит на самом деле".

Чужие успехи подсвечивают свои боли

Женя делится, что чужие успехи ее бесят, потому что видишь только результат, но не знаешь, сколько усилий было применено. А когда думаешь о себе, акцентируешься на усилиях. И получается "у меня все трудно, у них все легко", и это вызывает иллюзорное чувство несправедливости.

Как бы банально ни звучало, у всего есть цена. Обучение, время, волевые усилия чтобы не сдаться, выстраивание отношений со сложными в общении людьми, ночные недосыпы, работа над собой и нервы – вот только некоторые аспекты, которые люди вкладывают в достижение успеха. И, сравнивая себя с другим, можно подсмотреть, что именно помогло добиться цели и сделать так же.

Важно уважать не только чужой труд, но и свой. Поэтому, как только чувство зависти незаметно к вам подкралось, трансформируйте его в рабочие конструкты с помощью вопросов: "Чему именно я завидую? Хочу ли я сделать что-то похожее для себя? Если да, то как?"

Чужой успех может вдохновлять или сбивать с толку. Используйте яркие эмоции как парус у корабля, для того чтобы разобраться, что вас затрагивает, и развивать собственную успешность. Если помнить определение "успех – это удачно достигнутые, спланированые цели", то постепенно можно наполнить жизнь ощущением "у меня все получается, я могу!".