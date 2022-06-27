4 лайфхака, чтобы вырваться из ловушки стресса

Стресс вездесущ в наше время и является одной из величайших опасностей для здоровья. Хотите жить без стресса? Предлагаем пару действенных советов от Марии Лемешевой.

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Раздражительность, усталость, плохое настроение, тревожность, бессонница, головные боли, повышенное давление, тремор мышц, расстройство ЖКТ и пищевого поведения ― эти симптомы могут сигнализировать о том, что у вас стресс. Его по статистике испытывает 70% жителей мегаполисов. А сегодня, когда ситуация в стране и мире стремительно меняется, к привычным факторам возникновения стресса добавляются новые. Стресс и сам по себе серьезное испытание для психики, но если его запустить, может привести к еще более серьезным заболеваниям. Киноэксперт, основатель и главный редактор журнала «КиноРепортер» Мария Лемешева рассказывает о своих способах борьбы со стрессом. Обычно для избавления от стресса психологи советуют наладить режим сна, правильно питаться, отказаться от вредных привычек, больше гулять, общаться с друзьями, заниматься йогой. Но если вы вдали от близких, не имеете возможности регулярно высыпаться и у вас нет времени на долгие прогулки и средств, чтобы посещать занятия, это еще не значит, что вы бессильны против стресса. Существует несколько других доступных и эффективных методов.

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Проективная методика

Возьмите ручку и лист бумаги. Устройтесь поудобнее, желательно в тихом и спокойном месте. Закройте глаза, прислушайтесь к своему дыханию и задайте себе вопрос: «Что сейчас больше всего меня беспокоит?» Откройте глаза и запишите в столбик все свои тревоги, мысли и ощущения, которые приходят в этот момент, не оценивая их. Дальше вы можете либо сжечь лист, либо продолжить работать с ним — тогда напротив записанных проблем нужно написать антонимы, например «грусть» — «радость», «напряжение» — «расслабление». Если проговорить свои эмоции ― даже мысленно, ― это возвращает ощущение контроля над ситуацией, успокаивает и помогает изменить негативные психологические установки на позитивные.

«Инвентаризация»

Осмотритесь вокруг и мысленно называйте предметы, которые видите. Если вы находитесь в замкнутом пространстве, это может быть мебель — стул, стол. Если идете по улице — проезжающие мимо машины, деревья, облака. Также можно поставить себе задачу найти, например, десять предметов красного цвета или семь круглых предметов. Психологи рекомендуют применять этот метод даже тем, кто испытывает панические атаки. Он возвращает вас в настоящий момент, в «здесь и сейчас», помогает снизить уровень тревожности.

«Квадрат»

Для этого упражнения вам также понадобятся лист бумаги и ручка. Устройтесь поудобнее, закройте глаза и начните рисовать квадрат. Каждую сторону рисуйте, медленно считая до четырех. Синхронизируйте процесс с дыханием: рисуя одну сторону квадрата, делайте вдох, вторую ― выдох, и т. д.. Повторите последовательность действий несколько раз. Во время такой дыхательной практики организм насыщается кислородом, вы расслабляетесь и физически, и эмоционально.

«Лифт»

Давайте пофантазируем. Представьте себе девятиэтажное здание, где этажи — это ваши эмоции. На нижних — негативные, на верхних — самые позитивные. Закройте глаза, представьте, что заходите в лифт, и попробуйте проехаться по всем этажам, прислушиваясь к своим ощущениям на каждом, а в финале поднимитесь туда, где вам комфортнее всего. Проведите там столько времени, сколько захочется. Посмотрите вокруг: что это за пространство, как оно устроено, какого цвета предметы, которые находятся там. Запомните это место — вы можете мысленно возвращаться туда в любой момент, когда вам плохо и тревожно. Теперь это ваше «место силы». По мнению психологов, такие техники визуализации помогают найти внутренние опоры, которые необходимы в стрессовых ситуациях.

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