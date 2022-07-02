Как нас обманывают в магазинах

Многие требования в магазинах стали для нас настолько привычными, что мы даже не подозреваем о том, что они незаконны. Чтобы не попадаться на коммерческие уловки и облегчить себе жизнь, важно четко знать свои права.

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Подробнее о том, как нас регулярно обманывают во время шоппинга – в материале "Рамблера".

Без чека нельзя вернуть товар

Нередко продавцы отказывают в возврате товара из-за того, что у покупателя не сохранился чек. Если вы столкнулись с такой ситуацией, нужно стоять на своем. Чтобы доказать факт покупки, можно восстановить чек, проверить камеры наблюдения, привести свидетелей и показать выписку из мобильного банка. Продавец не имеет права отказывать в возврате лишь на основании отсутствия чека.

Фотографировать запрещено

Магазин является общественным местом, а ценник публичной информацией. Это значит, что вы можете осуществлять в магазинах фото- и видеосъемку. Если охранник или продавец требуют, чтобы вы убрали камеру, вы в праве не соглашаться на это.

Охранник может проверить сумку

Охранники нередко просят показать содержимое сумки, но делать это или нет – решать только вам. Охранник не имеет права выхватывать ваши вещи, угрожать вам или силой пытаться увидеть содержимое сумки. Проводить личный досмотр имеет право только полиция.

Нельзя сдавать вещи со скидкой