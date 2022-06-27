5 мыслей, которые разрушают вашу психику

Часто мы сами медленно себя «убиваем». За последние полгода эмоциональное состояние многих людей значительно ухудшилось, обращений к специалистам стало в разы больше. Однако очень часто мы сами способствуем тому, что наша психика постепенно ослабевает. Негативные установки нередко сопровождают нас на протяжении большей части нашей жизни, отравляя повседневность. Мы посоветовались с психологами и собрали самые популярные мысли, которые мешают наслаждаться всеми сторонами жизни.
Если кто-то сразу же бросается решать все проблемы, то многие люди предпочитают сдаться заранее. Убеждение, что мы не сможем пережить какой-то сложный период в нашей жизни, напрягает мозг еще больше, чем сама ситуация, в итоге наши защитные механизмы постепенно дают сбой. В этой ситуации важно получить консультацию специалиста, если вы не уверены, что сможете справиться сами, однако бороться с подобной мыслью необходимо. Психолог поможет найти «якоря», которые не дадут вам сорваться в полную пучину отчаяния.
Нам очень часто кажется, что мы не можем быть полностью счастливы, если у нас нет того, что нам очень хочется. При этом человек не замечает все то, что у него уже есть. Мы привыкли принимать многое как должное и не понимаем, насколько на самом деле нам повезло. В ожидании «полного счастья» можно пропустить всю жизнь — важен сам процесс, а не его результат.
Мысль, которая может невероятно серьезно травмировать психику. Часто идея о том, что «мне нужно все или ничего» «живет» в головах перфекционистов и людей, страдающих из-за плохой самооценки. Для них не существует промежуточных вариантов, которые также говорят о значимости каждого из нас. Когда приходит понимание, что совершенства достичь невозможно, психика испытывает невероятное напряжение, которое может закончиться срывом. Постарайтесь проработать это состояние с психологом.
Обратная сторона стремления к совершенству — уверенность в том, что все блага, которые предоставляет этот мир, никогда не должны попасть вам в руки. Жетский внутренний критик способен довести человека до тяжелой депрессии и полностью лишить всех стимулов к чему-то стремиться и достигать результатов. Нередко подобная мысль «рождается» в голове с подачи других людей. Будьте аккуратны со своим окружением и старайтесь избегать плотного общения с людьми, которые тянут вас вниз.
Постоянные сравнения себя с окружающими также говорят о проблемах с самооценкой. К сожалению и к счастью, всегда есть люди, которые будут лучше нас, стремиться превзойти всех, кто достиг большего, конечно, можно, однако ставить это стремление целью своей жизни точно не стоит, ведь конечного результат не будет по причине, которую мы уже указали. Важно понять, какие сильные стороны есть у вас и сделать акцент на их развитии.