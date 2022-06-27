5 мыслей, которые разрушают вашу психику

Часто мы сами медленно себя «убиваем». За последние полгода эмоциональное состояние многих людей значительно ухудшилось, обращений к специалистам стало в разы больше. Однако очень часто мы сами способствуем тому, что наша психика постепенно ослабевает. Негативные установки нередко сопровождают нас на протяжении большей части нашей жизни, отравляя повседневность. Мы посоветовались с психологами и собрали самые популярные мысли, которые мешают наслаждаться всеми сторонами жизни.

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«Я не смогу справиться»

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Если кто-то сразу же бросается решать все проблемы, то многие люди предпочитают сдаться заранее. Убеждение, что мы не сможем пережить какой-то сложный период в нашей жизни, напрягает мозг еще больше, чем сама ситуация, в итоге наши защитные механизмы постепенно дают сбой. В этой ситуации важно получить консультацию специалиста, если вы не уверены, что сможете справиться сами, однако бороться с подобной мыслью необходимо. Психолог поможет найти «якоря», которые не дадут вам сорваться в полную пучину отчаяния.

«Для полного счастья мне нужно…»

Нам очень часто кажется, что мы не можем быть полностью счастливы, если у нас нет того, что нам очень хочется. При этом человек не замечает все то, что у него уже есть. Мы привыкли принимать многое как должное и не понимаем, насколько на самом деле нам повезло. В ожидании «полного счастья» можно пропустить всю жизнь — важен сам процесс, а не его результат.

«Мне нужно все»

Мысль, которая может невероятно серьезно травмировать психику. Часто идея о том, что «мне нужно все или ничего» «живет» в головах перфекционистов и людей, страдающих из-за плохой самооценки. Для них не существует промежуточных вариантов, которые также говорят о значимости каждого из нас. Когда приходит понимание, что совершенства достичь невозможно, психика испытывает невероятное напряжение, которое может закончиться срывом. Постарайтесь проработать это состояние с психологом.

«Я этого не заслуживаю»

Обратная сторона стремления к совершенству — уверенность в том, что все блага, которые предоставляет этот мир, никогда не должны попасть вам в руки. Жетский внутренний критик способен довести человека до тяжелой депрессии и полностью лишить всех стимулов к чему-то стремиться и достигать результатов. Нередко подобная мысль «рождается» в голове с подачи других людей. Будьте аккуратны со своим окружением и старайтесь избегать плотного общения с людьми, которые тянут вас вниз.

«Они все лучше меня»