Сомнолог рассказал о пользе ночных кошмаров

«Другое дело — навязчивые кошмары, когда, например, человеку каждую ночь сниться, что он попадает в автокатастрофу. Такие посттравматические кошмары часто описывают в кино. В этом случае мозг, как заезженная пластинка, каждый раз обращается к этой информации, он ее забыть не может, он принять решение не может, и он не понимает, как дальше с этим жить. Тут уже мозг не справился, и побороться с такими навязчивыми кошмарами задача психиатров и психологов»,