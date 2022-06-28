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5 минут назад

Признаки, по которым можно распознать ложь

Парламентская газета

Лжеца можно распознать по взгляду, устремленному влево либо вверх, а также резким жестам и несоответствующим рассказу эмоциям. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала психолог Анастасия Лысакова.

Признаки, по которым можно распознать ложь
Фото: Кадр из сериала "Обмани меня"Кадр из сериала "Обмани меня"

Эксперт подчеркнула, что есть люди, например мошенники, которые умеют скрывать обман, но обычный человек, когда врет, ведет себя нетипично.

Прежде всего стоит обращать внимание на соответствие того, что говорит человек, его эмоциональному состоянию, посоветовала психолог.

«Один из важных, сочных сигналов — когда врунишка рассказывает историю, у которой должна быть определенная эмоциональная окраска, но его чувства не соответствуют сюжету либо проявляются с запозданием. Например, должно быть удивление или испуг, а человек улыбается, или нужные эмоции приходят позже фразы, которая свидетельствует об испуге и удивлении»,

— отметила она.

По словам Лысаковой, если человек говорит неправду, «у него бывают неадекватные жесты в левой части тела». Кроме того, излишняя жестикуляция также может свидетельствовать о лжи.

При этом, уточнила специалист, важно учитывать, что поведение каждого человека индивидуально и зависит от психофизиологического состояния в определенный момент времени.

Психология,
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