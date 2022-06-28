Почему русские женщины не умеют отстаивать личные границы

Бизнес-психолог, эксперт в области самореализации и самооценки Светлана Бондаренко объяснила в беседе с «Лентой.ру» неумение россиянок отстаивать личные границы на работе и дома. По ее словам, это происходит из-за ошибок в воспитании.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Уважайте личные границы ребенка

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Бондаренко считает, что в России многих детей, особенно девочек, не научили уважать личные границы.

«Если родители в силу отсутствия знаний будут систематически нарушать границы ребенка, то это приведет к тому, что уже взрослый человек не сможет их отстаивать. Он просто не обладает навыком, как это делать»,

— говорит психолог.

Она приводит пример: если родители регулярно будут повторять ребенку фразу «Поделись игрушкой — не будь жадиной!», то, повзрослев, такой человек не будет осознавать своих границ и в ущерб себе станет соглашаться на бесконечные просьбы даже от малознакомых людей, манипуляторов.

Также, продолжает Бондаренко, вредной может быть фраза «Ты мало знаешь, не лезь во взрослые дела!».

«Подобное игнорирование мнения ребенка закрепляет установку, что он неважен, малозначителен. Во взрослом возрасте ему часто могут говорить, что делать, и он станет соглашаться, даже если глубоко в душе некомфортно»,

— объясняет психолог.

Кроме того, продолжает она, нарушением границ ребенка является переход не сумевших проконтролировать эмоции родителей на крик.

«Да, в итоге он вынужден подчиниться маме или папе, однако в дальнейшем это приведет к последствиям из-за заниженной самооценки: неверие в себя, тревожность, трудности в принятии выбора и так далее»,

— перечисляет Бондаренко.

Помимо этого, по словам специалистки, родителям важно не заставлять ребенка целовать и обнимать родственников, если он не хочет.

«Да, ребенок может не хотеть обниматься и целоваться, так как тело — это его границы, его безопасность. И такое пренебрежение чувствами может стать причиной вялотекущей неудовлетворенностью жизнью. В будущем человек часто будет соглашаться там, где надо отказать, не сумеет отстаивать свои границы»,

— предупреждает она

Будьте достойным примером для отпрыска

Второй причиной неумения отстаивать личные границы психолог называет отсутствие родительского примера: когда родители сами боятся проявить себя, защитить ребенка на игровой площадке или отстоять его в детском саду.

«Если же родители будут защищать ребенка (на той же площадке, в детском саду, когда воспитательница при малыше жалуется на него), перестанут ругать его, а, наоборот, на людях дадут опору, то он обретет навык уважения себя и отстройки своих границ. А уже дома родителям важно проговорить ситуацию с ребенком в спокойной обстановке без третьих лиц»,

— советует Бондаренко.

Перестаньте жить по стандартам прошлого

Третьей причиной Бондаренко назвала генетическую память россиян.

«Чуть ли не в каждой российской семье есть прародители, которые жили в общежитиях, коммуналках, работали в колхозах, прошли коллективизацию. Это когда своих границ нет, а есть общие. Человек жертвовал своим личным ради блага общества»,