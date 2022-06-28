Почему женщины зарабатывают меньше мужчин

Согласно статистике, женщины в нашей стране в среднем зарабатывают на 37 процентов меньше мужчин. Исследователи Высшей школы экономики (ВШЭ) выяснили, в чем причины гендерного разрыва в заработной плате на российском рынке труда. Коротко о них - в материале "Рамблера".

Фото: burst.shopify.com burst.shopify.com

Отрасль, профессия и размер компании

Видео дня

По словам исследователей, одна из причин гендерного разрыва в оплате труда - "отраслевая и профессиональная сегрегация", то есть неравномерное распределение мужчин и женщин по видам деятельности и профессионально-квалификационным группам.

"Женщины высокой квалификации получают более высокую надбавку к заработной плате, чем мужчины той же квалификации, что позволяет им сократить разрыв в оплате труда. Это может быть оправданно в условиях возросшего в последние годы уровня квалификации женщин, который обратил профессиональную сегрегацию из негативного фактора гендерного разрыва в позитивный. В противовес этому служит тот факт, что низкоквалифицированные женщины получают меньшую отдачу на заработки, чем мужчины аналогичных профессий, что способствует увеличению разрыва в заработной плате", - считают эксперты.

При этом из-за перехода экономики от производства к сферам обслуживания и ИТ-технологий привел к тому, что структура традиционно "мужских" и традиционно "женских" видов деятельности изменилась. Благодаря этому различия в оплате труда уменьшаются.

Также исследователи обратили внимание на размер предприятия и численность работников. Женщины в крупных компаниях получают больше денег. Однако в таких компаниях высокие должности занимает больше мужчин, что также увеличивает гендерный разрыв в заработной плате.

Брак и дети

Авторы статьи пишут, что семейные обязанности делают замужних женщин менее продуктивными. Мужчины же, неся ответственность за обеспечение семьи, наоборот, становятся более производительными, поэтому больше зарабатывают.

"Результаты подтверждают существенные различия в отдачах от материнства и отцовства, когда женщины получают "штраф" за материнство, а мужчины "зарплатную премию" за отцовство", - написано в исследовании.

Личностные качества

По словам экспертов, по сравнению с мужчинами женщины склонны меньше ценить деньги, конкурировать и рисковать.