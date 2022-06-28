Почему женщины зарабатывают меньше мужчин

Согласно статистике, женщины в нашей стране в среднем зарабатывают на 37 процентов меньше мужчин. Исследователи Высшей школы экономики (ВШЭ) выяснили, в чем причины гендерного разрыва в заработной плате на российском рынке труда. Коротко о них - в материале "Рамблера".
По словам исследователей, одна из причин гендерного разрыва в оплате труда - "отраслевая и профессиональная сегрегация", то есть неравномерное распределение мужчин и женщин по видам деятельности и профессионально-квалификационным группам.
"Женщины высокой квалификации получают более высокую надбавку к заработной плате, чем мужчины той же квалификации, что позволяет им сократить разрыв в оплате труда. Это может быть оправданно в условиях возросшего в последние годы уровня квалификации женщин, который обратил профессиональную сегрегацию из негативного фактора гендерного разрыва в позитивный. В противовес этому служит тот факт, что низкоквалифицированные женщины получают меньшую отдачу на заработки, чем мужчины аналогичных профессий, что способствует увеличению разрыва в заработной плате", - считают эксперты.
При этом из-за перехода экономики от производства к сферам обслуживания и ИТ-технологий привел к тому, что структура традиционно "мужских" и традиционно "женских" видов деятельности изменилась. Благодаря этому различия в оплате труда уменьшаются.
Также исследователи обратили внимание на размер предприятия и численность работников. Женщины в крупных компаниях получают больше денег. Однако в таких компаниях высокие должности занимает больше мужчин, что также увеличивает гендерный разрыв в заработной плате.
Авторы статьи пишут, что семейные обязанности делают замужних женщин менее продуктивными. Мужчины же, неся ответственность за обеспечение семьи, наоборот, становятся более производительными, поэтому больше зарабатывают.
"Результаты подтверждают существенные различия в отдачах от материнства и отцовства, когда женщины получают "штраф" за материнство, а мужчины "зарплатную премию" за отцовство", - написано в исследовании.
По словам экспертов, по сравнению с мужчинами женщины склонны меньше ценить деньги, конкурировать и рисковать.
"Они имеют более низкую самооценку, менее самоуверенны, чем мужчины. Все эти психологические качества могут напрямую влиять на заработную плату через производительность или косвенно, оказывая воздействие на человеческий капитал, выбор профессии и сферы деятельности", - говорится в научной работе.