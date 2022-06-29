Почему у вас не получается влюбиться

Говорят, что влюбиться — это просто. В этом процессе даже как-то принимать участия не нужно, магия любви происходит сама собой: вы просто смотрите на человека, а потом все идет по стандартной схеме «искра, буря, безумие», и начинается любовь. По крайней мере, так это преподносит массовая культура. Но пока одна часть человечества вкушает все блага влюбленности, остальные могут начать думать, что с ними что-то не так. Иначе как объяснить, что из всего населения людей на планете они не нашли того единственного, в кого могли бы влюбиться? Разбираемся, в чем тут дело и почему не влюбляться — это нормально.

Фото: Теории и практики Теории и практики

Обязательно ли нужно влюбляться?

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Влюбленность — общее название для состояния, когда человек испытывает симпатию к другому человеку, не только глубокую симпатию или сексуальное влечение, но и желание обладать, стремление узнать как можно больше об объекте страсти. Хелен Фишер, автор книги «Почему мы любим», в своем исследовании использовала опросник, в котором влюбленным предлагалось ответить утвердительно или отрицательно на формулировки вроде «Я постоянно думаю о своем возлюбленном», «Я бы хотел/а проводить больше свободного времени со своим возлюбленным», «Настроение моего возлюбленного влияет на мое состояние». Состояние влюбленности Фишер описывает как близкое к одержимости объектом страсти.

Само состояние влюбленности Фишер и ученые-эволюционисты описывают как механизм, созданный природой для укрепления социальной связи между представителями вида, который позволит им долго оставаться вместе, чтобы обеспечить размножение и заботу о потомстве.

Для животных это именно так и работает, поэтому у представителей видов, склонных к семейному поведению, можно обнаружить паттерны поведения, очень напоминающие романтическую влюбленность у людей. Но для представителей Homo sapiens влюбленность по мере развития общества видоизменилась. В культурах, где практиковались браки по расчету, она и вовсе была опциональной, даже без влюбленности и глубинной привязанности супруги могли произвести на свет наследников и дальше жить в супружеском союзе.

С изменением взглядов общества влюбленность и любовь стали одними из центральных ценностей, но добиться их все еще непросто.

«Симпатию человек может испытывать, опираясь на свои животные инстинкты — на внешнюю привлекательность, на гормональный уровень, на уровень тестостерона, который мы считываем неосознанно. Но влюбляемся по-настоящему мы больше в личность человека. Еще бывает так, что человек, который не исследовал свои психологические травмы, приобретенные из воспитания паттерны поведения, влюбляется именно в тех, кто эмоционально напоминает ему родителей. В этом случае человек влюбится именно в тех, с кем бессознательно сможет проиграть свои травмы, а не в тех, с кем сможет быть счастлив. Этот вопрос прорабатывается в терапии через анализ неосознаваемых паттернов, через исцеление себя и закрытие всех своих потребностей. В этом случае человек, приобретая осознанность и зрелость, обретает свободу выбирать себе партнера не только по внешности (что, безусловно, тоже важно), но и по своим истинным желаниям»,

— рассказывает Кристина Костикова, психолог, психоаналитический психотерапевт, сексотерапевт и бизнес-коуч.

Причины, из-за которых вы не можете влюбиться

Влюбленность — это состояние, за которое отвечает центр мотивации и награждения, находящийся в рептильном мозге. Он также отвечает за достижение целей, выполнение данных себе обещаний и поведение в условиях стресса. Влюбленность для мозга — крайне трудозатратный процесс, и, хоть он и очень любит фонтаны «гормонов влюбленности», иногда наш мозг выбирает направить энергию на другие цели.

«Человек может не испытывать симпатии ни к кому в определенный момент времени, так как для его психики сейчас приоритетны другие задачи — самореализация, бизнес, исследование мира. Либо, если человек находится в депрессивном состоянии из-за частого подавления себя, своих желаний и влечений, симпатия внутри него возникает, но он ее еще не слышит, поскольку не умеет распознавать свои чувства. Еще бывает так, что, имея травму сексуального насилия или стыда в рамках романтических отношений, психика человека из глубинного страха, из обеспечения безопасности начинает подавлять симпатию к потенциальным партнерам»,

— объясняет Кристина Костикова.

Вот еще несколько причин, которые мешают вам влюбиться, даже если поблизости есть достойные кандидаты:

Вам и так хорошо

Если вам комфортно в одиночестве, у вас налаженный ритм жизни, в котором есть и любимая работа, и близкие друзья, и увлечения, вы можете просто не быть готовы пустить в свою жизнь другого человека. Отношения в любом смысле подразумевают определенную долю несвободы: возможно, вы не готовы учитывать интересы партнера в планировании своей жизни, не готовы просыпаться по чужому графику или жить в чужой однушке с ремонтом 20-летней давности на другом конце города. К тому же, если вы убежденный одиночка с большим личным пространством, вам может быть просто некомфортно, когда на ваших квадратных метрах обитает кто-то еще.

Все недостаточно идеальны

А может, у вас в голове есть идеальный образ партнера и на меньшее вы не согласны. Вам нужен человек с определенным цветом волос и глаз, индексом массы тела не выше 25, с оконченным высшим образованием, совпадающим с вашим кругом интересов и целями на эту жизнь. Иметь предпочтения — нормально, и никто не может вас за это осудить.

Недостаточно красивая влюбленность

Может, вам хочется, чтобы влюбленность протекала как в кино? С прогулками под луной, ужинами при свечах, красивыми признаниями, бабочками в животе и эйфорией от одного взгляда? Но партнера хватает только на одну розу в пленке и просмотр боев без правил. Здесь уже важно определиться, чего вы хотите от отношений: красивую киношную картинку или обоюдного комфорта. Как и в предыдущем пункте, за ожидания и предпочтения осуждать человека неуместно, и тут вы можете разве что договориться с потенциальным партнером о том, как вам комфортно проводить время вместе. Телепатией, к сожалению, человечество еще не овладело, но попробовать договориться словами через рот — всегда доступная опция.

Что делать, если хочется влюбиться

«Если человек хочет влюбиться осознанно, для этого нужно качественно проанализировать свою психическую реальность, свои травмы и паттерны, осознать их и исцелить. Это можно сделать с помощью психотерапии с костылем в виде практик самопомощи. Тем не менее процесс влюбленности мы не можем полностью контролировать, иначе это уже отношения по расчету. Мы можем лишь балансировать — например, замечая, что появилась симпатия к кому-то, не впадать в идеализацию человека, а продолжать держать фокус на себе и своей жизни, а также наблюдать за своими чувствами (насколько комфортно и интересно с человеком, насколько он соблюдает ваши личные границы, насколько вас устраивает то, что вам может предложить другой человек)»,

— советует Кристина Костикова.