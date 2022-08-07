5 вещей, которые блокируют женскую привлекательность

Макияж, прическа, безупречный образ – все это помогает подчеркнуть женскую красоту. Однако порой даже самая сексуальная женщина теряет свою привлекательность. И дело отнюдь не во внешности, а в психологических факторах и поведении. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Матрица. Перезагрузка" Кадр из фильма "Матрица. Перезагрузка"

Любовь к контролю

Легкость и расслабленность – те качества, которые делают женщину притягательной. Если вы пытаетесь все контролировать и впадаете в панику от любого нюанса, который пошел не по плану, о женственности не может идти и речи.

Зажимы в теле

Сутулость, плохая осанка, боязнь пуститься в пляс, услышав любимую песню, – все это говорит о низкой самооценке, следствием которой являются зажимы в теле. Организм не дает вам раскрепоститься, из-за чего вы прячетесь и не живете полной жизнью.

Обиды

Надутые губы по поводу и без не делают вас привлекательной. Напротив, лишь отталкивают от окружающих и от партнера в частности. Относитесь проще к жизни, и она начнет вас приятно удивлять.

Злые сплетни

Если вы обожаете обсуждать за спиной коллег и знакомых, снабжая дискуссии самыми грязными подробностями, то лишь попусту растрачиваете энергию. И к тому же постоянно находитесь в ауре негатива.

Токсичное окружение