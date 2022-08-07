5 вещей, которые блокируют женскую привлекательность

Макияж, прическа, безупречный образ – все это помогает подчеркнуть женскую красоту. Однако порой даже самая сексуальная женщина теряет свою привлекательность. И дело отнюдь не во внешности, а в психологических факторах и поведении. Подробнее о них – в материале "Рамблера".
Легкость и расслабленность – те качества, которые делают женщину притягательной. Если вы пытаетесь все контролировать и впадаете в панику от любого нюанса, который пошел не по плану, о женственности не может идти и речи.
Сутулость, плохая осанка, боязнь пуститься в пляс, услышав любимую песню, – все это говорит о низкой самооценке, следствием которой являются зажимы в теле. Организм не дает вам раскрепоститься, из-за чего вы прячетесь и не живете полной жизнью.
Надутые губы по поводу и без не делают вас привлекательной. Напротив, лишь отталкивают от окружающих и от партнера в частности. Относитесь проще к жизни, и она начнет вас приятно удивлять.
Если вы обожаете обсуждать за спиной коллег и знакомых, снабжая дискуссии самыми грязными подробностями, то лишь попусту растрачиваете энергию. И к тому же постоянно находитесь в ауре негатива.
Терпеть унижения и грубость со стороны коллег, приятелей или семьи также нельзя. Даже если вам кажется, что колкие замечания на вас не отражаются, они так или иначе застревают в сознании и заставляют вас сомневаться в себе. Если чувствуете, что вам некомфортно в той или иной компании – не держитесь за нее. Найдутся люди, которые будут относиться к вам с любовью и уважением.