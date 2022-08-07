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1 час назад

5 вещей, которые блокируют женскую привлекательность

Мира Маркина

Макияж, прическа, безупречный образ – все это помогает подчеркнуть женскую красоту. Однако порой даже самая сексуальная женщина теряет свою привлекательность. И дело отнюдь не во внешности, а в психологических факторах и поведении. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

5 вещей, которые блокируют женскую привлекательность
Фото: Кадр из фильма "Матрица. Перезагрузка"Кадр из фильма "Матрица. Перезагрузка"

Любовь к контролю

Легкость и расслабленность – те качества, которые делают женщину притягательной. Если вы пытаетесь все контролировать и впадаете в панику от любого нюанса, который пошел не по плану, о женственности не может идти и речи.

Зажимы в теле

Сутулость, плохая осанка, боязнь пуститься в пляс, услышав любимую песню, – все это говорит о низкой самооценке, следствием которой являются зажимы в теле. Организм не дает вам раскрепоститься, из-за чего вы прячетесь и не живете полной жизнью.

Обиды

Надутые губы по поводу и без не делают вас привлекательной. Напротив, лишь отталкивают от окружающих и от партнера в частности. Относитесь проще к жизни, и она начнет вас приятно удивлять.

Злые сплетни

Если вы обожаете обсуждать за спиной коллег и знакомых, снабжая дискуссии самыми грязными подробностями, то лишь попусту растрачиваете энергию. И к тому же постоянно находитесь в ауре негатива.

Токсичное окружение

Терпеть унижения и грубость со стороны коллег, приятелей или семьи также нельзя. Даже если вам кажется, что колкие замечания на вас не отражаются, они так или иначе застревают в сознании и заставляют вас сомневаться в себе. Если чувствуете, что вам некомфортно в той или иной компании – не держитесь за нее. Найдутся люди, которые будут относиться к вам с любовью и уважением.

Психология,
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