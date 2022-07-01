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1 час назад

Психолог раскрыл способ управлять гневом начальника

Мослентаиещё 2

Способ управлять гневом начальника раскрыл в своем Telegram-канале психолог Денис Долгов. Главный прием — сокращение физической дистанцию.

Психолог раскрыл способ управлять гневом начальника
Фото: МослентаМослента

«Оказывается, психологически гораздо легче выплеснуть свой гнев на кого-то, кто физически располагается далеко от вас. И наоборот, неудобно орать на человека, который сидит рядом с тобой»,

— сказал специалист.

Поэтому на совещании с преполагаемым «разносом» Долгов советует садится ближе к начальнику. Если в его речи есть требования к исполнению, попросите повторить и записывайте. В это время лучше обратиться к нему по имени-отчеству. Так можно показать руководителю важность его слов для вас, проявить уважение, снизить его внутренний накал и уровень агрессии.

Если собеседник пытается выплеснуть гнев по телефону, психолог советует перенести разговор на время личной встречи. Это поможет сократить дистанцию и даст время оппоненту остыть.

Психология,Денис Долгов,
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