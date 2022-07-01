Психолог раскрыл способ управлять гневом начальника

Способ управлять гневом начальника раскрыл в своем Telegram-канале психолог Денис Долгов. Главный прием — сокращение физической дистанцию.
«Оказывается, психологически гораздо легче выплеснуть свой гнев на кого-то, кто физически располагается далеко от вас. И наоборот, неудобно орать на человека, который сидит рядом с тобой»,
— сказал специалист.
Поэтому на совещании с преполагаемым «разносом» Долгов советует садится ближе к начальнику. Если в его речи есть требования к исполнению, попросите повторить и записывайте. В это время лучше обратиться к нему по имени-отчеству. Так можно показать руководителю важность его слов для вас, проявить уважение, снизить его внутренний накал и уровень агрессии.
Если собеседник пытается выплеснуть гнев по телефону, психолог советует перенести разговор на время личной встречи. Это поможет сократить дистанцию и даст время оппоненту остыть.