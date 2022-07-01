Психологи перечислили черты личности, склонной к ревности

Люди с высоким уровнем нейротизма (выражается в чрезмерной эмоциональности, импульсивности, изменчивости интересов, неуверенности в себе и склонности к вспышкам раздражительности) и низкими степенями уступчивости и открытости больше склонны к ревности в отношениях – исследование ученых из Бернского университета было опубликовано в журнале Frontiers in Psychology.

Исследователи собрали выборку из 509 женщин и 338 мужчин в возрасте от 18 до 63 лет. Все участники прошли тестирование "Большая пятерка", которое измеряет пять черт личности: экстраверсию, доброжелательность, сознательность, нейротизм и интеллект. Также они прошли опросы, оценивающие их привязанность и уровень ревности. Результаты показали, что более высокий невротизм, меньшая открытость и меньшая уступчивость были предикторами более высоких тенденций к ревности, в то время как комфорт от близости к ревности никакого отношения не имел.