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1 час назад

Психологи перечислили черты личности, склонной к ревности

Газета.Ru

Люди с высоким уровнем нейротизма (выражается в чрезмерной эмоциональности, импульсивности, изменчивости интересов, неуверенности в себе и склонности к вспышкам раздражительности) и низкими степенями уступчивости и открытости больше склонны к ревности в отношениях – исследование ученых из Бернского университета было опубликовано в журнале Frontiers in Psychology.

Психологи перечислили черты личности, склонной к ревности
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Исследователи собрали выборку из 509 женщин и 338 мужчин в возрасте от 18 до 63 лет. Все участники прошли тестирование "Большая пятерка", которое измеряет пять черт личности: экстраверсию, доброжелательность, сознательность, нейротизм и интеллект. Также они прошли опросы, оценивающие их привязанность и уровень ревности. Результаты показали, что более высокий невротизм, меньшая открытость и меньшая уступчивость были предикторами более высоких тенденций к ревности, в то время как комфорт от близости к ревности никакого отношения не имел.

Психология,
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