3 совета тем, кто хочет испортить отношения со свекровью

Отличные отношения со свекровью — большой труд и не всегда удается добиться даже уважительного общения, не говоря уже о понимании. Тем не менее мы решили собрать «вредные» советы для тех, кто хочет окончательно рассориться с главной женщиной в жизни своего мужчины.

Сразу же переезжаем к свекрови всей семьей

Зачем тратить средства на съемную квартиру или вкладываться в ипотеку, когда можно поселиться у любимой свекрови. Она будет особенно «рада», если вы переедете вместе со своими детьми от предыдущих отношений. Даже не думайте от том, чтобы помогать ей по дому и вообще не стоит уважительно относиться к хозяйке дома, идеально, если вы наведете свои порядки уже с первого дня проживания на чужой территории.

Рассказывайте ей обо всех проблемах с мужем

Мы уже говорили, что обожание этой женщины своего сыночка не имеет границ, конечно, она не останется равнодушной, если вы начнете рассказывать ей вещи о ее ребенке, которые она не готова услышать. Как можно больше возмущайтесь тем, что вам попался такой «бездельник» — здесь можете вставить что угодно — и «капайте» свекрови на мозг ежедневно, пусть это войдет в привычку. Желательно еще и обвинить родителей мужа в том, что они не смогли воспитать достойного вас мужчину.

Не скрывайте от нее свое прошлое