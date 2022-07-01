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1 час назад

3 совета тем, кто хочет испортить отношения со свекровью

WomanHit.ru

Отличные отношения со свекровью — большой труд и не всегда удается добиться даже уважительного общения, не говоря уже о понимании. Тем не менее мы решили собрать «вредные» советы для тех, кто хочет окончательно рассориться с главной женщиной в жизни своего мужчины.

3 совета тем, кто хочет испортить отношения со свекровью
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Сразу же переезжаем к свекрови всей семьей

Зачем тратить средства на съемную квартиру или вкладываться в ипотеку, когда можно поселиться у любимой свекрови. Она будет особенно «рада», если вы переедете вместе со своими детьми от предыдущих отношений. Даже не думайте от том, чтобы помогать ей по дому и вообще не стоит уважительно относиться к хозяйке дома, идеально, если вы наведете свои порядки уже с первого дня проживания на чужой территории.

Рассказывайте ей обо всех проблемах с мужем

Мы уже говорили, что обожание этой женщины своего сыночка не имеет границ, конечно, она не останется равнодушной, если вы начнете рассказывать ей вещи о ее ребенке, которые она не готова услышать. Как можно больше возмущайтесь тем, что вам попался такой «бездельник» — здесь можете вставить что угодно — и «капайте» свекрови на мозг ежедневно, пусть это войдет в привычку. Желательно еще и обвинить родителей мужа в том, что они не смогли воспитать достойного вас мужчину.

Не скрывайте от нее свое прошлое

Расскажите о ваших любовных «похождениях» во всех подробностях, так, как вы рассказывали своей лучшей подруге. Свекровь хочет знать все о ваших бывших. Она, конечно же, жаждет выяснить, чем ее сын отличается от ваших прошлых мужчин и чего ему не хватает. Обязательно заводите такие беседы в присутствии свекра для большего эффекта. «Добить» можно информацией, что с некоторыми бывшими мужчинами вы поддерживаете теплые отношения до сих пор. Будьте уверены, свекровь впечатлится.

Психология,
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