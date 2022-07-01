Установлена связь между сутулостью и проблемами с психикой

Сутулость может говорить о ряде психологических проблем, сообщила психолог, автор книг по психологии отношений, воспитанию детей Елизавета Филоненко. На связь между позой и характером человека она указала в беседе с изданием «Доктор Питер».

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По словам Филоненко, сутулому человеку наверняка непросто общаться с людьми, он склонен тревожиться, не уверен в себе и хочет закрыться от других.

«Сгибание плеч — психологическая попытка спрятаться, занять как можно меньше места в мире, закрыться в своем панцире», — считает она.

Филоненко также назвала сутулость вероятным следствием высокого интеллекта и низкой восприимчивости к социальным нормам — по ее словам, это свойственно шахматистам, математикам, ученым.