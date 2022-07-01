Психологи рассказали, как молодой семье ужиться с родителями

Семья, в которой не бывает ссор – это что-то из области фантастики. Рано или поздно разлад возникает даже в самых крепких отношениях, а уж тем более, если пара живет с родителями. Большинство молодых семей хотят сепарироваться от старших, ведь даже пословица гласит: «Не может быть двух капитанов на одном корабле и двух хозяек на одной кухне». Но не у всех есть возможность жить отдельно. Одна из самых частых причин – извечный квартирный вопрос, который, как точно подметил Булгаков, портит людей и даже рушит семьи.

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Проблема отношений уже взрослых детей и их родителей ярко отражена в популярной советской комедии «По семейным обстоятельствам». В основе сюжета – история обычной московской семьи. У молодой пары рождается ребенок, но родителям приходится искать няню, так как мама супруги, Галина Аркадьевна (Галина Польских), не готова становиться бабушкой и все время посвящать заботе о внучке. Она вечно придирается к дочери и зятю, при этом пытается наладить собственную личную жизнь. В итоге Галина Аркадьевна знакомится с немолодым художником Николаем Павловичем (Евгений Евстигнеев) и переезжает к нему. Однако и здесь ей нет покоя: оказывается, что Николай живет вместе с пожилой мамой, и она совсем не в восторге от его избранницы. Только теперь Галина понимает, что́ все это время чувствовал ее зять.

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Незавершенная сепарация, или Почему так сложно расстаться с родителями?

Трудные отношения между зятем и тещей уже давно обрели форму анекдота. Наталья (имя изменено) столкнулась с этим на собственном опыте. Ни у нее, ни у мужа нет своей квартиры, и сейчас супруги усиленно копят на собственное жилье.. После свадьбы пришлось принимать непростое решение: жить либо с родителями мужа, либо с Наташиной мамой. Наташа настояла на втором варианте. Однако девушка признается: характер у мамы тяжелый, и ссор не избежать.

«Моему мужу приходится нелегко, – вздыхает девушка. – Четыре года уже живем вместе. Конфликты постоянно. Мама придирается буквально ко всему. Ей нравился мой бывший [молодой человек], а к мужу она относится не очень и всячески дает это понять. Плюсы здесь сложно назвать. Наверное, только то, что меньше что-то делаем по дому – мама не дает. Хотя не знаю, можно ли это назвать плюсом, потому что она потом этим кичится и заявляет, что мы без нее не сможем обойтись. А еще она любит рыться в наших вещах и документах – это тоже, конечно, раздражает. Вообще, мама любит лезть во все наши дела и командовать, манипулировать. Ну и Олег (имя изменено) чувствует у нас себя не как дома, а как в гостях. Мы оба на нервах круглосуточно, и тут уже наши с ним отношения портятся. Я бы на его месте давно сбежала».

Наталья признается: если бы сейчас появилось собственное жилье, они съехали бы не задумываясь.

«Конечно, хочется жить отдельно. Уже думали над вариантами, в будущем планируем переехать, пытаемся накопить. Снимать квартиру мы не хотим (уже был неудачный опыт съема), а вариант переезжать к его родителям я даже не рассматриваю. Я считаю, молодой семье важно жить отдельно»,

– говорит она.

Из-за постоянных конфликтов в семье многие пары обращаются к психологам. Советы и методики у всех разные, но в одном специалисты сходятся: взрослые дети должны жить самостоятельно.

«Паре, которая связала себя узами брака, необходимо жить отдельно от родителей с самого начала, чтобы не остаться в детской позиции, – утверждает психолог, гештальт-терапевт Елена Масолова. – Молодожены – это уже взрослые люди, которым необходимо выстраивать взаимоотношения из взрослой позиции, когда они могут брать на себя ответственность за то, что с ними происходит в жизни. Если они остаются под одной крышей с родителями, то они автоматически оказываются в детской позиции, когда за них проблемы и трудности решают старшие. И удерживать взрослую позицию под одной крышей с родителями сложно, так как срабатывает много бессознательных триггеров, которые молниеносно превращают взрослых в «детей».

С этой точкой зрения согласна клинический психолог, нейропсихолог Карина Денисова. По ее словам, основной проблемой при совместном проживании взрослых детей с родителями становятся трудности распределения ролей.

«Родители продолжают относиться к своим взрослым детям именно как к детям, а дети продолжают рассчитывать на родителей и где-то перекладывать на них ответственность, даже если декларируют обратное. Отношения в паре – в принципе непростая штука. Общеизвестно, что партнеры несут в отношения родительские убеждения и установки. А при проживании совместно с родителями обнаружить таковые и избавиться от них очень тяжело»,

– обращает внимание Денисова.

Все это тормозит механизм сепарации молодой семьи.

«Сепарация – это необходимый процесс, в результате которого семья «взрослеет», партнеры учатся договариваться, делить ответственность, опираться друг друга, происходит формирование правил и традиций молодой семьи»,

– поясняет Карина Денисова.

Важно понимать, что сепарация, то есть формирование взрослой автономной личности, у большинства людей происходит не в подростковом возрасте и даже не в 18 лет.

«Действительно взрослым в реалиях современного мира человек становится очень поздно (и часто не до конца), – говорит психолог Татьяна Пшеничная. – Родители обычно не понимают задачи воспитания ребенка как автономного человека. Получается, что в 18-20 лет в жизнь часто выходит индивид с детской психикой и с детским поведением. Процесс сепарации не завершен. И это проявляется во всей картине жизни: мышление, поведение, эмоции, умение принять ответственность, умение самостоятельно решать бытовые вопросы и зарабатывать на жизнь. То есть формально человек взрослый, но он еще не автономен, и сепарация от родителей не пришла к финалу».

Из-за этого уже взрослые дети часто ощущают вину перед родителями, особенно если те уже пожилые и слабы здоровьем.

«У многих возникает такое неосознаваемое желание принести себя в жертву родителям, восполнить что-то, что родители им дали. Тут нужно смотреть, где болезненность в отношениях с родителями. И действительно ли они требуют пожертвовать своей жизнью, своим временем, своим благополучием ради их здоровья? Откуда мы это чувство абсолютной вины вынесли? Из какого детского опыта? Снова вопрос о сепарации»,

– говорит психолог.

Война со свекровью: как правильно вести себя с мамой мужа?

Неприязнь в отношениях тещи и зятя – распространенное явление, но часто зеркальная ситуация возникает и у свекрови с невесткой. Как известно, угодить маме супруга способна далеко не каждая. Как рассказала Mir24.tv москвичка Анастасия (имя изменено), ей однажды пришлось жить под одной крышей со свекровью. Опыт оказался далеко не самым приятным.

«Плохо, когда на кухне две хозяйки и одна из них начинающая, – говорит девушка. – Плюс, у меня свекровь помешана на чистоте, натуральных продуктах и прочем. Она не понимала, как ее сын может есть соус, сделанный на основе смеси из пакетика. А когда она поняла, что не только ее мнение сейчас что-то решает, начались обиды. Так мы жили месяц. Потом она уехала на дачу, мы с мужем доделали ремонт, пока ее не было, и переехали на свою квартиру. Но этот месяц был очень тяжким. Хотя я не исключаю, что напряженность в быту и общении были именно из-за моего характера. Я люблю, когда все на моих местах, стоит/лежит по-моему. А свекровь жила все время по своим правилам, и тут вдруг я приехала».

Основные проблемы между невесткой и свекровью возникают тогда, когда они путают свои роли и начинают конкурировать за внимание молодого мужа для одной и сына для другой, объясняет Елена Масолова.

«Но внимание и любовь к жене и к маме – это разные вещи. Однако часто различий не видят, и разгорается множество конфликтных ситуаций, которых спокойно можно избежать».

Причин неприязни свекрови к невестке или тещи к зятю может быть очень много: страх потери своего положения, страх остаться одному в старости, страх того, что в дом входит новый человек.

«Появляется кто-то третий, кто нарушает баланс отношений матери с сыном (матери с дочерью). И это ведет к срыву, – объясняет Татьяна Пшеничная. – Возникает масса страхов и протестов, то есть основа непонимания, осно

Биологические программы материнства очень сильны, они предусматривают постоянную опеку и защиту ребенка. Мамы неосознанно применяют их ко взрослым детям. Здесь вопрос в том, видит ли женщина в сыне или дочери другого, автономного человека, отношения с которым остаются очень близкими и теплыми, но это уже отношения взрослых людей».

Невесткам психолог дает следующий совет:

«Попробуйте посмотреть, как свекровь устроила быт (к которому, кстати, привык ваш муж), взять на себя часть обязанностей в уже существующем укладе дома, спрашивать мнение свекрови в домашних делах. Это часто решает проблему, так как снимает много страхов со стороны свекрови. То же относится и к зятю. Ведь новая семья создается на территории, уже «освоенной» старой – вероятно, будет выгодней с этим считаться, чем входить в протест по мелочам».

Как поделить внуков и не обречь стариков на одиночество?

Очень часто камнем преткновения в отношениях молодого и старшего поколения в рамках одной семьи становится воспитание детей. Зрелые родители, прожившие жизнь – и, как следствие, более опытные – стремятся навязать молодым супругам свои представления о том, как надо воспитывать ребенка, и часто критикуют их подходы. Мама и папа, со своей стороны, не всегда согласны с наставлениями старших и не любят, когда те лезут в их семейную жизнь с непрошенными советами.

«У каждого свои представления о том, как нужно воспитывать детей, о том, каким стоит ребенку быть, о той степени свободы, которую ему стоит предоставлять. Каждый из участников [конфликта] переносит свои представления в процесс воспитания, а они у всех разные – у кого-то вообще столетней давности. Кому-то в детстве не хватало свободы, и он считает, что ребенок должен быть более свободным, чем он сам. И тут возникает очень много жалоб на детей и на то, что их, по мнению бабушек и дедушек, неправильно воспитывают. Дети оказываются «плацдармом» конфликта, на котором все отыгрываются»,

– говорит психолог Татьяна Пшеничная.

Скандалы и даже просто напряжение между двумя семьями, безусловно, плохо влияют на ребенка. А можно ли научиться в этих конфликтах просто не участвовать?

«Как мы смотрим на родителей? Как на людей, чье одобрение мы стремимся получить с самого детства, на которых обижаемся, которые нам надоели, но от которых мы при этом ждем понимания? Или просто как на других взрослых людей, ценных для нас, со своими взглядами на жизнь? – задается вопросом Татьяна Пшеничная. – У несепарированного взрослого человека в отношениях с родителями проживаются те сложные, болезненные, конфликтные чувства, которые возникают у маленького ребенка в детстве. Эти чувства влияют на всю нашу жизнь, и это то, что чаще всего разбирается и прорабатывается в кабинетах психолога».

Психолог «Теледоктор24» Анастасия Дубровская отмечает, что в современном мире необходимость в традиционной (патриархальной либо матриархальной) семье отпала. Такие семьи, где все домочадцы беспрекословно подчиняются самому старшему, остались разве что в глубинке и там, где до сих пор сильнó влияние традиций. Впрочем, большинство людей воспринимают такие союзы как нечто архаичное.

«В ХХ веке произошел переход от патриархальной семьи к нуклеарной, состоящей из супругов и детей, либо только из супругов, с равноправием между членами семьи, – объясняет психолог. – Сегодня молодые семьи стремятся отделяться от своих родителей, чтобы удовлетворять потребности своей нуклеарной семьи и свои лично. Но иногда обстоятельства складываются так, что молодой семье приходится жить с родителями. И чаще всего в таких семьях довольно сложно ужиться».

Серьезной проблемой многих современных семей является отсутствие «вертикальных коалиций», говорит Дубровская. Это означает, что внутри семьи образуется пара «мама – дочь», «бабушка – внук» и т.п. Между ними может быть очень сильная психоэмоциональная связь, но назвать такие отношения здоровыми нельзя. Вот несколько примеров.

«У бабушки с внуком отличные взаимоотношения: они вместе гуляют, играют и что-то делают на кухне. Однако это означает, что в семье нарушены взаимоотношения сына с отцом, либо сына с матерью, либо и то, и другое. Еще один пример: женщина воспитывает ребенка одна. Из-за отсутствия партнера она объединяется в коалицию с дочерью. И они начинают дружить, что чревато потерей авторитета в лице матери, конкуренцией, потерей детства для ребенка и др. Главный признак здоровой семьи – это правильные объединения внутри семьи. Дети – с детьми, мать – с отцом, бабушки – с дедушками или другими бабушками и т.д.»

– говорит психолог.

Стремление бабушек и дедушек взять жизнь внуков под полный контроль говорит о нездоровых отношениях в семье, утверждает Дубровская.

«В этом случае не нужно бросаться на них с претензиями и раздражением, – советует она. – Правильным будет помочь своим родителям подыскать занятие по душе или людей, с которыми можно проводить досуг. Активное участие в жизни внуков может говорить о том, что пожилому человеку сложно оставаться с собой наедине или найти смысл в жизни после ухода на пенсию или смерти супруга».

Распределить роли и обязанности: рецепты гармоничной жизни в большой семье

Если выхода нет и приходится уживаться с родными на одной территории, в первую очередь всем членам семьи надо договориться о правилах взаимодействия, выстроить границы.

«Если кто-то из домочадцев начинает чувствовать напряжение, обиды, то стоит ввести правило, например, раз в неделю обсуждать проблемы взаимодействия внутри расширенной семьи и не допускать недоговоренностей, а делать взаимодействие между разными поколениями максимально прозрачным»,

– советует психолог Елена Масолова.

Нужно сделать все, чтобы роли в семье были соблюдены, соглашается Карина Денисова:

«Важно четко распределить бытовые обязанности, чтобы они не ложились на плечи только старшего или только младшего поколения. В идеале – делить дни готовки и уборки общего пространства между двумя хозяйками. Также очень важно, чтобы у обеих пар были свои комнаты, куда другим членам семьи нельзя входить без разрешения».

Для многих главный минус жизни с родителями – это постоянный передел территории. Психолог, гипнотерапевт Александра Метальникова советует собраться всей семьей и прописать на бумаге, у кого какие задачи, занятия и желания во время нахождения дома, а потом начертить план квартиры и подумать, как разместить все необходимые вещи и рационально использовать пространство.

«Распишите, в какое время кому удобно принимать ванную, а кому заниматься йогой. Можно использовать разные углы десятками разных способов. Можно не поскупиться и заказать мебель-трансформер. Рабочий кабинет может находиться даже в шкафу! А ларь на балконе решит и проблему лишних вещей, и проблему еще одного рабочего места (вкупе с обогревательной панелью). Существуют даже отдельно монтируемые кабинки от пола для потолка для спокойной работы из дома в ограниченном пространстве»,

– напоминает Метальникова.

Если переезду мешают другие причины, например, необходимость ухаживать за пожилыми/больными родителями или маленькие дети, которых не с кем оставить, то стоит задуматься о том, чтобы воспользоваться услугами соцработников, нянь и сиделок.

«Зачастую желающих заработать и присмотреть за детьми или родителями можно найти среди ближайшего окружения – друзей, знакомых, коллег, соседей и т.д. Абсолютно все проблемы можно решить, если есть цель»,

– утверждает Карина Денисова.

И все же, наладить здоровый климат внутри большой семьи часто получается только в кабинете психолога. Семейный психолог Дарья Лушпай рассказывает, что в ее практике было много примеров жизни внутри «расширенной» семьи. Если обзавестись своим жильем пока не получается, она советует запомнить несколько главных правил: