Как погасить гнев начальника: советы психолога

Многие начальники до сих пор позволяют себе повышать голос и кричать на своих сотрудников. Чтобы этого избежать, можно использовать простые приемы.

«Оказывается, психологически гораздо легче выплеснуть свой гнев на кого-то, кто физически располагается далеко от вас. И наоборот, неудобно орать на человека, который сидит рядом с тобой», – отмечает эксперт.

Если у вас планируется не самое приятное совещание, то попробуйте сесть рядом с начальником. Так он скорее всего будет мягче, нежели при большой дистанции между вами. Также можно попросить повторить его замечания и рекомендации, после чего достать блокнот и записать. Так вы покажете, что цените его слова и стараетесь ничего не упустить. Такое поведение снизит уровень агрессии и покажет, что вы проявляете уважение.