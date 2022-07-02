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1 час назад

Как погасить гнев начальника: советы психолога

РИА "ФедералПресс"

Многие начальники до сих пор позволяют себе повышать голос и кричать на своих сотрудников. Чтобы этого избежать, можно использовать простые приемы.

Как погасить гнев начальника: советы психолога
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Психолог Денис Долгов рассказал в своем телеграм-канале о том, как управлять гневом руководства. Главный прием – сокращение дистанции.

«Оказывается, психологически гораздо легче выплеснуть свой гнев на кого-то, кто физически располагается далеко от вас. И наоборот, неудобно орать на человека, который сидит рядом с тобой», – отмечает эксперт.

Если у вас планируется не самое приятное совещание, то попробуйте сесть рядом с начальником. Так он скорее всего будет мягче, нежели при большой дистанции между вами. Также можно попросить повторить его замечания и рекомендации, после чего достать блокнот и записать. Так вы покажете, что цените его слова и стараетесь ничего не упустить. Такое поведение снизит уровень агрессии и покажет, что вы проявляете уважение.

Если же неприятный разговор проходит по телефону, то постарайтесь договориться о личной встрече, чтобы также сократить дистанцию и минимизировать негативные эмоции, пишет «Мослента».

Психология,Денис Долгов,
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