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50 минут назад

Психолог дала рекомендации при собеседовании на работу

Мослента

О том, как произвести хорошее впечатление на собеседовании при устройстве на работу, «Мосленте» рассказала психолог, телеведущая, эксперт «Первого канала», автор собственного метода по работе с сознанием и подсознанием Юлия Никас.

Психолог дала рекомендации при собеседовании на работу
Фото: МослентаМослента

В первую очередь она порекомендовала настроиться на предстоящую беседу. Для этого нужно закрыть глаза и представить себя хорошим профессионалом и уверенным человеком.

«Около минуты побудьте в этом ощущение и запомните его. Перед тем как зайти в кабинет к рекруту, вспомните это состояние и стучитесь в дверь»,

— сказала она.

Войдя в кабинет Никас посоветовала сразу же улыбнуться, показав, что вы настроены позитивно. Помимо своей эрудиции эксперт также советует воспользоваться одним психологическим приемом. По ее словам, войдя в кабинет к рекрутеру следует найти в нем то, что больше всего нравится: глаза, улыбка или какой-то элемент одежды.

«Сделайте мысленно ему комплимент и так же мысленно скажите, каким вы видите этого человека: добрым, благородным и так далее. Важно, чтобы это было положительным качеством и правдой. Эти простые способы на бессознательном уровне расположат собеседника к вам»,

— добавила специалист.

В заключении психолог рекомендует сразу запомнить имя интервьюера и хотя бы несколько раз за беседу обратиться к нему по имени.

Психология,Первый канал,
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