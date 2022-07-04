Психолог назвала два действенных способа избавления от стресса

Иглотерапия и медитации помогают избавиться от стресса и снять напряжение, утверждает психоаналитический психолог, групповой аналитик Надежда Кутузова. Действенные способы избавления от стресса она назвала в беседе с «Лентой.ру».
Кутузова отмечает, что, если человек хочет чувствовать себя более отдохнувшим и расслабленным, этого можно достичь двумя путями. Первый из них — работа с телом.
«Есть огромное количество методик. Дыхательные упражнения, разного рода пранаямы, в этом очень сильна именно йога», — объясняет она.
По ее словам, дыхательные практики приведут тело в состояние баланса и положительно повлияют на психику. Для работы с телом она также посоветовала рефлексотерапию и иглотерапию.
Второй путь расслабления, который выделяет Кутузова — работа с собственным сознанием.
«Это путь медитаций, аффирмаций. Всех тех упражнений, которые помогают нам менять собственные убеждения относительно реальности, а также восприятие происходящих событий», — отмечает она.
По словам Кутузовой, сегодня существует огромное количество приложений для расслабления и медитаций, которые помогут восстановить энергию и снизить уровень стресса.
Кутузова добавила, что если человек будет подходить к решению проблемы стресса комплексно, используя сразу два пути, то может стать более спокойным, устойчивым и полным сил.