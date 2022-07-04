Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+23° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
4 часа назад

Психолог назвала два действенных способа избавления от стресса

Lenta.ru

Иглотерапия и медитации помогают избавиться от стресса и снять напряжение, утверждает психоаналитический психолог, групповой аналитик Надежда Кутузова. Действенные способы избавления от стресса она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Психолог назвала два действенных способа избавления от стресса
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Кутузова отмечает, что, если человек хочет чувствовать себя более отдохнувшим и расслабленным, этого можно достичь двумя путями. Первый из них — работа с телом.

«Есть огромное количество методик. Дыхательные упражнения, разного рода пранаямы, в этом очень сильна именно йога», — объясняет она.

По ее словам, дыхательные практики приведут тело в состояние баланса и положительно повлияют на психику. Для работы с телом она также посоветовала рефлексотерапию и иглотерапию.

Второй путь расслабления, который выделяет Кутузова — работа с собственным сознанием.

«Это путь медитаций, аффирмаций. Всех тех упражнений, которые помогают нам менять собственные убеждения относительно реальности, а также восприятие происходящих событий», — отмечает она.

По словам Кутузовой, сегодня существует огромное количество приложений для расслабления и медитаций, которые помогут восстановить энергию и снизить уровень стресса.

Кутузова добавила, что если человек будет подходить к решению проблемы стресса комплексно, используя сразу два пути, то может стать более спокойным, устойчивым и полным сил.

Психология,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители