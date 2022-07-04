Почему стоит дружить с людьми разных температментов

В окружении полезно иметь друзей разных темпераментов. Такое мнение высказала социальный психолог и кандидат наук Камилла С.Джонсон.

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В качестве примера специалист привела кухонный шкаф, в котором должно быть все многообразие вкусов. Чем многообразие больше, тем лучше для человека.

Первый необходимый тип людей, который полезно иметь в окружении, она назвала «сладкий». Таких людей отличает доброта, им можно доверять, они способны защитить от негатива.

Второй тип людей — «соленый». Такие люди часто имеют свое четкое мнение по многим вопросам. Они могут привнести здоровый скептицизм в понимание действий других людей.

Следующий не менее важный тип — «кислый». Такие люди часто фокусируются на негативе, но именно они смогут лучше всех разделить переживания.

Этот тот, кто всегда фокусируется на негативе и не старается быть дружелюбным. Его главное преимущество в том, что он, как никто другой, сможет понять страдания и разделить сложные переживания.

Не стоит забывать и про «горьких» людей. Это такие друзья, которым завидует все их окружение. По словам эксперта, чувство зависти способно мотивировать.