Психотерапевт рассказал, как помочь человеку пережить горе

Врач-психотерапевт высшей квалификационной категории Борис Богомыслов рассказал, как сильные эмоциональные переживания сказываются на здоровье человека.

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Эмоциональные переживания, с которыми человек не в силах справиться самостоятельно, приводят к колоссальному выбросу адреналина, что парализует сердечную деятельность. У человека могут возникнуть боль в сердце, трудности с дыханием.

По словам эксперта, горе — момент серьезного испытания для человеческой психики. Однако если попытаться понять процесс переживания горя, а именно то, как в это время работают мозг, нервная система, физиология организма, то помочь человеку можно.