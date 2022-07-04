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3 часа назад

Психотерапевт рассказал, как помочь человеку пережить горе

Вечерняя Москва

Врач-психотерапевт высшей квалификационной категории Борис Богомыслов рассказал, как сильные эмоциональные переживания сказываются на здоровье человека.

Психотерапевт рассказал, как помочь человеку пережить горе
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эмоциональные переживания, с которыми человек не в силах справиться самостоятельно, приводят к колоссальному выбросу адреналина, что парализует сердечную деятельность. У человека могут возникнуть боль в сердце, трудности с дыханием.

По словам эксперта, горе — момент серьезного испытания для человеческой психики. Однако если попытаться понять процесс переживания горя, а именно то, как в это время работают мозг, нервная система, физиология организма, то помочь человеку можно.

У каждого человека есть свои способы переживания горя. Необходимо разобраться, что становится триггером для запуска новой волны переживаний, а что, наоборот, утешает. После этого надо будет работать с этими триггерами, желательно с участием психологов, передает aif.ru.

Психология,
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