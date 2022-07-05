Как подготовиться к собеседованию с работодателем

"Нужно подумать о том, что не только вас выбирает работодатель, но и вы выбираете того работодателя, который может поддержать или удовлетворить ваши профессиональные амбиции. И вы точно так же вправе задавать вопросы и понимать, подходит ли вам компания и ее ценности", – пояснила Кармин.