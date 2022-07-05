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2 часа назад

Психолог сравнила прикосновения с интимной близостью

Мира Маркина

Психолог Аншу Растоги сравнила прикосновения с сексом. Об этом сообщает Inews.

Психолог сравнила прикосновения с сексом
Фото: unsplashunsplash

По словам эксперта, в длительных отношениях прикосновения важны так же, как интимная близость. Растоги сравнила эффект держания за руки с занятием любовью. Чтобы поддерживать любовный интерес, психолог посоветовала партнерам гладить друг друга:

"Гладьте волосы партнера, щеки, руки, то, что ему нравится. Это поможет понять пристрастия другого человека, которые могли измениться с тех пор, как вы начали встречаться. А, возможно, вы и не обсуждали их вовсе".

Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о вещах в сексе, которые указывают на нездоровые отношения.

Психология,
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