Психолог сравнила прикосновения с сексом

Психолог Аншу Растоги сравнила прикосновения с сексом. Об этом сообщает Inews.
По словам эксперта, в длительных отношениях прикосновения важны так же, как интимная близость. Растоги сравнила эффект держания за руки с занятием любовью. Чтобы поддерживать любовный интерес, психолог посоветовала партнерам гладить друг друга:
"Гладьте волосы партнера, щеки, руки, то, что ему нравится. Это поможет понять пристрастия другого человека, которые могли измениться с тех пор, как вы начали встречаться. А, возможно, вы и не обсуждали их вовсе".
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о вещах в сексе, которые указывают на нездоровые отношения.