Чем отличаются белый, коричневый и розовый шум и как они улучшают сон

Многие из нас слышали о том, что такое белый шум, но не знают, что бывает еще и розовый, а также коричневый шум. Подробнее об этих видах звуков и их действии на организм во время сна, читайте в материале "Рамблера".

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Низкий гул кондиционера, звук падающего дождя, свист вентилятора — по сути любой из этих звуков можно считать белым шумом или постоянным и непрерывным звуком, который может помочь вам уснуть.

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Хоть они и действуют на нас, не все они обязательно классифицируются как «белый» шум. На самом деле, многие из самых успокаивающих звуков попадают в другие звуковые и цветовые категории розового или коричневого шума, в отличие от белого шума (и его типичного радиостатического шипения).

С научной точки зрения, разница между белым, розовым и коричневым шумом связана с мощностью или интенсивностью звуковых волн на разных частотах. Вы можете представить себе белый шум как звук, в котором интенсивность всех различных волн по всему спектру слышимого звука одинакова: один постоянный звук «шшш», который вызывает сонливость благодаря своей абсолютной ровности.

Хотя розовый и коричневый шум точно так же содержат все волны слышимого звука — по этой же причине эти разноцветные шумы вместе называются «широкополосным» звуком — энергетическая мощность их различных частот уменьшается с каждой более высокой октавой, на три децибела для розового шума и на шесть децибел для коричневого.

Полученное в результате усиление низких тонов розового и коричневого шума потенциально может сделать их даже более успокаивающими для слуха, чем белый шум, который некоторым может показаться немного резким.

По сути, любой широкополосный звук уменьшает разницу в громкости между шумом, который вы слышите, когда засыпаете, и любым резким звуком, например, хлопаньем двери или проезжающим на улице автомобилем. Минимизируя это потенциальное изменение звука, фоновый шум белого, розового или коричневого шума может помочь предотвратить ночные пробуждения и, в свою очередь, улучшить качество вашего сна.

В чем разница

Обычно белый шум звучит как шипение радиоприемника, настроенного на неиспользуемую частоту. Белый шум содержит все звуковые частоты в слышимом диапазоне , создавая то, что сомнологи называют «звуковой стеной». Это означает, что звук ровный и последовательный, что может помочь блокировать внешние шумы, которые негативно влияют на сон.

Некоторые исследования подтверждают это: эксперимент, проведенный в 2017 году, показал, что терапия широкополосным звуком снижает задержку начала сна (то есть время, необходимое для засыпания) на 38 % по сравнению с обычным шумом окружающей среды. А еще одно небольшое исследование 2021 года показало, что белый шум улучшает качество и продолжительность сна у людей, которые жили в Нью-Йорке и отмечали нарушения сна из-за высокого уровня окружающего шума в городе.

Но в то же время литературный обзор исследований белого шума за 2021 год показал, что, хотя в некоторых случаях он может сократить время, необходимое для засыпания, он не всегда оказывает постоянное положительное влияние на качество сна. и может даже предотвратить полное затухание слуховой системы . Так что, по сути, если вы не стремитесь заглушить резкие фоновые шумы, то машина с белым шумом не всегда может быть панацеей для сна, как предполагает ее репутация.

Розовый

С розовым шумом вы слышите гул белого шума, но с менее пронзительным тоном, так как интенсивность его высокочастотных звуковых волн меньше, чем у низкочастотных.

Так, розовый шум больше похож на звук непрерывного дождя или водопада, чем на радиопомехи.

Есть несколько исследований, подтверждающих положительное влияние розового шума на сон. В частности, ученые отмечают его способность снижать сложность мозговых волн (что может привести к более стабильному сну) и увеличивать фазу глубокого сна.

При этом считается, что розовый шум может действовать и на воспоминания, которые и пробуждаются во время глубокого сна. Согласно одному из исследований, участники, подвергшиеся воздействию всплесков розового шума во время глубокого сна, на следующее утро показали в три раза лучшие результаты в тесте на память, кем после ночи без шума.

Коричневый шум

Если розовый шум глубже по тону и интенсивности, чем белый шум, то коричневый шум еще немного глубже, чем розовый. Коричневый шум больше похож на тихий рокот океана, сильный ветер или гром, чем на дождь.

Хотя неофициальные данные указывают на пользу коричневого шума для спокойствия и сна — и его глубокие тона, безусловно, могут создавать более успокаивающую и комфортную атмосферу, чем звуки белого и розового шума.