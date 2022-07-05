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2 часа назад

Психолог назвала способы повышения стрессоустойчивости

Мослента

Способы повышения стрессоустойчивости назвала «Мосленте» психолог-расстановщик Юлия Хадарцева. Она предупредила, что стресс способен принести большие трудности в профессиональной деятельности, а также общую апатию и нарушение сна.

Психолог назвала способы повышения стрессоустойчивости
Фото: МослентаМослента

«Первое, что можно сделать в стрессовой ситуации, чтобы минимизировать ее воздействие, — снять появившееся напряжение через работу. Например, это может быть качественная физическая нагрузка, уход за кожей, массажи и другие занятия», — посоветовала она.

Второй способ — медитации и дыхательные практики. Психолог рекомендует завести «дневник эмоций», где фиксировать все переживания, а потом анализировать их.

Другие методы выхода из стресса, по словам Хадарцевой, — саморазвитие и влюбленность с ее положительными эмоциями.

«Проживайте больше счастливых моментов и влюбитесь. А если вы уже в отношениях, попробуйте по-другому посмотреть на своего партнера и начать новую главу вашей совместной жизни. Не забывайте развиваться. Через обучение вы сможете более эффективно противостоять стрессу», — сказала она.

При этом эксперт порекомендовала обратиться к специалисту в случае, если стресс становится неуправляемым.

Психология,
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