Психолог назвала способы повышения стрессоустойчивости

Способы повышения стрессоустойчивости назвала «Мосленте» психолог-расстановщик Юлия Хадарцева. Она предупредила, что стресс способен принести большие трудности в профессиональной деятельности, а также общую апатию и нарушение сна.
«Первое, что можно сделать в стрессовой ситуации, чтобы минимизировать ее воздействие, — снять появившееся напряжение через работу. Например, это может быть качественная физическая нагрузка, уход за кожей, массажи и другие занятия», — посоветовала она.
Второй способ — медитации и дыхательные практики. Психолог рекомендует завести «дневник эмоций», где фиксировать все переживания, а потом анализировать их.
Другие методы выхода из стресса, по словам Хадарцевой, — саморазвитие и влюбленность с ее положительными эмоциями.
«Проживайте больше счастливых моментов и влюбитесь. А если вы уже в отношениях, попробуйте по-другому посмотреть на своего партнера и начать новую главу вашей совместной жизни. Не забывайте развиваться. Через обучение вы сможете более эффективно противостоять стрессу», — сказала она.
При этом эксперт порекомендовала обратиться к специалисту в случае, если стресс становится неуправляемым.