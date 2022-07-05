Психолог назвала способы повышения стрессоустойчивости

«Проживайте больше счастливых моментов и влюбитесь. А если вы уже в отношениях, попробуйте по-другому посмотреть на своего партнера и начать новую главу вашей совместной жизни. Не забывайте развиваться. Через обучение вы сможете более эффективно противостоять стрессу», — сказала она.