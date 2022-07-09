Россиянки рассказали про ужасную родню и странные отношения в семье

"Мама — самый дорогой человек. Так должно быть у всех. А у меня не так. Я ее очень сильно люблю, но ближе мне всегда был папа, а с мамой отношения были тяжелые всегда. У кого тоже так? Как вы сглаживаете конфликты? Я замужем, и живу далеко. Но часто все разговоры с мамой заканчиваются скандалами. Я у нее всегда и во всем виновата. знаю, что надо не разговаривать, надо не брать трубку. Но я не могу вычеркнуть ее из своей жизни", —рассказывает россиянка на популярном форуме.