Россиянки рассказали про ужасную родню и странные отношения в семье

Скорее всего, в каждой семье бывают мелкие недопонимания, а иногда даже серьезные конфликты, кто-то не общается с родными годами, а кто-то через силу делит с ними одно жилье. О реальных историях с родными, россиянки рассказывают на форумах. Оказывается, конфликтуют в семьях не только тещи с зятьями и невестки со свекровями. О спорных отношениях с родней читайте в материале "Рамблера".
У многих взрослых женщин есть серьезные недопонимания с матерями. Часто они тянутся с детства, иногда связанны с тотальным непониманием, гиперопекой или, наоборот, недостаточной близостью:
"Мама — самый дорогой человек. Так должно быть у всех. А у меня не так. Я ее очень сильно люблю, но ближе мне всегда был папа, а с мамой отношения были тяжелые всегда. У кого тоже так? Как вы сглаживаете конфликты? Я замужем, и живу далеко. Но часто все разговоры с мамой заканчиваются скандалами. Я у нее всегда и во всем виновата. знаю, что надо не разговаривать, надо не брать трубку. Но я не могу вычеркнуть ее из своей жизни", —рассказывает россиянка на популярном форуме.
Кто-то страдает от общения с тетями или бабушками:
"Моя обезумевшая тетя 40 лет отроду, которая живет в соседнем подъезде и 2 месяца не выходила на связь вообще, утроила истерику из-за того, что мы с мужем гуляя с ребёнком не увидели ее мужа...";
"Мне вот уже скоро тридцатник, а меня до сих пор может довести до слез моя бабушка. Каждый разговор или встреча с ней – пытка: что бы я не делала, все это плохо, по ее мнению, работа, внешность, увлечения, просто все. Стараюсь все это игнорировать и искать нейтральные темы, но она всегда знает как меня побольнее уколоть. Часто посещают мысли прекратить общение, но я так не могу...".
У многих и правда проблемы о свекровями и золовками:
"Мы живем в одном городе, приезжают сутра и на целый день. 1000 раз говорила , не нужно так долго, мне еду готовить на весь день на всю ораву, шума много, я толком не отдыхаю, а жду когда уже уедут, я с ребенком больше отдохну. И у ребёнка перевозбуждение от количества народа, и громких прибауток этих. После этого аж ночью вздрагивает просыпается. Но упорно является как сама захочет, а что, мы же дома.";
"Моя свекровь даже если молчит, меня бесит. Ну просто потому, что не надо с нами жить. Я не хочу чтоб на моей кухне кто-то готовил или в шесть утра ходил хлопал дверями. Плюсом к этому вечно недовольные комментарии, что что-то не так у нас дома".
Кто-то просто получает неприятные эмоции от отношения с родителями, хоть и понимает, что они вполне любящие:
"Бесят тревожные родители. Нам уже по 36 лет, а они все советы дают, что делать, а что не делать. Собрались на море - не езжайте, опасно. На машине в другой город - не езжайте, дождь будет, вдруг что. На день рождения пригласили - может не пойдете, вдруг там кто болеет. И т.д.
Понимаю, что это проявление заботы и любви, но бесит не могу. Все время своим негативом настроение портят. Перестала в последнее время планами делиться, говорю уже по факту, обижаются, почему не сказала...".
Кого-то раздражают качества родственников, с которыми им приходится видеться по праздникам:
"Золовкин муж любит на все обозначать ценники. На любом из их застолий стоит лишь похвалить вкусовое качество чего-бы то ни было, он говорит: "Знаешь сколько это стоит?". Вот что это значит? Что мы слишком бедны, чтобы есть его изыски?".
*Прим.ред.: орфография и пунктуация авторов сохранены.