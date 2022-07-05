Как отучить себя врать, если вы к этому привыкли

Все лгут — благодаря доктору Хаусу мы отлично усвоили эту истину. По некоторым исследованиям, в среднем человек обманывает минимум раз в день. Но даже безобидная на первый взгляд ложь может привести к неприятным последствиям — например, конфликтам с близкими. Разбираемся, почему же, несмотря на кажущуюся соблазнительность, ложь — не лучшая стратегия? И как отучить себя врать, если это вошло в привычку?

Фото: Теории и практики Теории и практики

Почему мы врем

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Начнем с того, что мы не всегда даже осознаем свою ложь. Исследования показывают, что мы можем искренне верить, будто говорим правду, но в действительности обманываем — это происходит почти рефлекторно. Все дело в нашем желании понравиться собеседнику и сделать коммуникацию максимально приятной, неконфликтной. Мы можем, например, сказать, что любим фильм, который в реальности даже не досмотрели. А иногда врем и сами себе: создаем образ человека, которым хотели бы быть, и начинаем верить, будто мы — это он. Такая ложь помогает поддерживать самооценку и избегать разочарований, связанных с реальным положением вещей.

Конечно, мы часто врем вполне осознанно. Как правило, нам легче это сделать, если мы можем найти оправдание своей лжи. Например, говорим подруге, что ей идет новая стрижка, хотя сами думаем совсем другое. Но мы не хотим расстраивать близкого человека — и предпочитаем соврать.

Оправдать свою ложь можно и другими причинами: экономией ресурсов (сил, времени, денег), попытками избежать чего-то или получить личную выгоду. Есть люди, которым просто нравится врать или ранить других, манипулировать ими с помощью лжи. Кроме того, мы попросту быстро привыкаем к этому. По некоторым данным, чем чаще мы врем и не попадаемся, тем слабее становится стресс, который всегда сопровождает ложь. Поэтому заядлые лжецы постепенно начинают врать все больше и по все более глобальным поводам.

Как отучить себя врать (или хотя бы делать это реже)

Скажем сразу: стать идеально честным вы вряд ли сможете. Для человека ложь естественна. Некоторые исследователи отмечают, что умение врать — это всего лишь один из навыков, помогающих детям адаптироваться в окружающем их социуме. Более того: дети, которые врут чаще и изощреннее, могут обладать более развитыми когнитивными способностями, чем дети, которые говорят только правду.

Однако все это не означает, что с привычкой врать не надо бороться. Ложь разрушает доверие между людьми — а именно благодаря доверию мы строим крепкие отношения с окружающими. В долгосрочной перспективе ложь, особенно если она не «во спасение», только вредит. Всегда есть риск, что правда выйдет наружу — и вы испортите репутацию, оттолкнете от себя близких, возможно, потеряете деньги или даже свободу (вспомним нашумевшую историю Элизабет Холмс). Чтобы справиться с привычкой обманывать, попробуйте следовать нашим советам.

Признавать себя лжецом неприятно, но иначе вы будете тратить все силы на отрицание и не сможете перейти к конструктивным действиям. Попробуйте рассказать о ситуации близкому человеку или узнать его мнение — так осознать проблему будет проще.

Возможно, вы боитесь неприятного разговора с начальством, поэтому врете коллегам и руководителю. Или не хотите обидеть близких, а потому неискренни с ними. Осознав, чего именно вы пытаетесь добиться ложью, вы сможете перейти к следующим шагам.

В большинстве случаев то, чего вы пытаетесь добиться обманом, можно получить честным путем — даже если потребуются дополнительные усилия или смелость. Например, вместо того чтобы врать руководителю о ходе работы над проектом, попросите помощи или предложите отдать проект коллеге. А чтобы не обижать близких, попробуйте сменить тему или тактично сказать правду. Подумайте, какие приемы можно использовать вместо лжи, и вспоминайте о них в нужных ситуациях.

Конечно, не стоит называть мошенникам данные своей банковской карты, но это не значит, что ложь всегда оправдана. Ситуаций, когда соврать действительно необходимо, не так уж много. А если вам покажется, что вот эта конкретная ситуация точно та самая, — вернитесь к совету № 3.

Предположим, однажды вы сказали другу, что вам обоим нравится одна и та же книга, хотя вы сами ее терпеть не можете. Друг обрадовался — кажется, вы поступили хорошо! Но потом он начал звать вас на встречи с автором и собрания книжных клубов, дарить редкие издания, постоянно обсуждать героев и сюжет — и вот вы уже сами не рады своему обману. Пример относительно безобидный, а какими могут быть последствия более серьезной лжи? Подумайте об этом, когда вам снова захочется соврать.

Мы часто врем из-за нереалистичных обещаний. Не рассчитали силы или время, недооценили сложность задачи — есть масса причин, по которым обещания не выполняются. Что бы ни создало проблему, результат один: нам стыдно, признаться в своей ошибке окружающим очень тяжело — и мы решаем соврать. Избежать таких ситуаций можно, если взвешенно оценивать свои ресурсы перед тем, как что-либо обещать.