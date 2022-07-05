Психологи перечислили помогающие в борьбе с опозданиями приемы

Чтобы побороть привычку опаздывать, нужно начать с организации жилого пространства и не забывать о чувствах других, говорят психологи. Помогающие перестать опаздывать приемы они перечислили в беседе с изданием Metro.

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По словам психотерапевта Сомии Заман, чтобы приходить на встречи вовремя и меньше опаздывать, нужно, прежде всего, правильно организовать свое жилое пространство. Очень важно класть все вещи на места, чтобы не тратить время на их поиски.

«У меня ключи и телефоны вечно разбросаны по дому, так что перед сном я убеждаюсь, что все лежит на своих местах»,

— рассказала она. Затем, подсказала психотерапевт, нужно запретить себе отвлекаться во время сборов на работу или важную встречу и ни в коем случае не отвечать на письма и сообщения в это время.

Кроме того, добавляет клинический психолог Линда Блэр, правильным будет научиться думать о тех, у кого вы отнимите время своим опозданием.

«Если у вас назначен стоматолог на 11 утра, подумайте о тех, кто записан за вами, что им, должно быть, будет больно и досадно торчать в очереди»,

— привела пример психолог. По ее мнению, также стоит приучить себя отвечать отказом на неудобные просьбы, отнимающие время.

Наконец, по мнению Заман, нужно сфокусироваться на позитивных сторонах пунктуальности.

«Если я привожу свою дочь в школу за пять минут до открытия школьных ворот, это прекрасно, ведь тогда на парковке всегда есть отличные места»,