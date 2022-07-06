Блогерша поделилась секретами работы в крупной компании

«Ушел с работы, накопив 500 часов отпуска и не получив за них денег. Надо было использовать эти часы», — написал один из них. «Чем больше вы работаете, тем больше коллеги думают, что вы можете взять на себя еще дел», — возмутилась другая пользовательница. «Мне сказали, что я настроен негативно, после того, как я сказал "нет" и установил границы», — поделился еще один юзер.