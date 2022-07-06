Продуктивность: что это и чем так важно ее повышение

Сейчас продуктивность и так называемое «достигаторство» вошли в нашу жизнь особенно плотно. И немалую роль здесь играют социальные сети: утро только начинается, а девушки в социальных сетях уже успели позавтракать, сходить на пробежку, продать свой новый онлайн курс и открыть парочку новых бизнесов. Это все вызывает чувство тревоги и ощущение «вот они продуктивные, а я – нет!»

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Рассказывает, как избавиться от разрушающего чувства вины, Мария Аргунова, эксперт в области работы с мышлением.

Видео дня

Мы начинаем сравнивать себя с другими, думать, что мы недостаточно хороши и нужно больше выкладываться: вон, он уже вторую машину покупает, а я только на первую коплю. Мы начинаем находиться в состоянии беспокойного мозга, а в таком состоянии продуктивным быть очень сложно. Как быть?

Как бороться с одержимостью делами

Во-первых, золотое правило — не сравнивать свое начало с чужой серединой. Мы никогда не знаем, сколько времени человеку потребовалось для достижения цели и каким путем он ее реализовал. Не стоит сразу начинать обвинять себя в никчемности.

Во-вторых, важно понимать, что с вами все так. Если ваш коллега заполнил документацию, успел пообедать и написать отчет, а вы успеваете сделать только одно дело, это совсем не значит, что он лучше и продуктивнее вас. Вполне возможно, что ему придется переделывать свою работу, а вы движетесь со своей комфортной скоростью, с которой как раз и получается быть максимально продуктивным.

В-третьих, важно учиться себя успокаивать. В современном мире наша голова перегружена многочисленной (и не всегда нужной) информацией. Это мешает нам распределять задачи по полочкам и быть продуктивными. Успокоить свой мозг очень просто – нужно найти дело, которое на время отключает голову и расслабляет. Это может быть что угодно: тренировка в зале, медитация, прогулка и даже банальное «посидеть в тишине и ни о чем не думать.

Почему отдых тоже важен

Как не выгореть в погоне за успехом и наслаждаться тем, что имеешь? Рассказывает Елизавета Филоненко, психолог, 16 лет практики, автор книг по психологии отношений, воспитанию детей.

Сейчас принято считать, что идею продуктивности нам внушили мотивационные коучи. Именно они загоняют нас в замкнутый круг достигаторства и заставляют все время рваться к успеху, ориентироваться на более успешных людей. Стало даже принято сопротивляться этому прессингу, давать себе отдыхать, позволять удовольствия и расслабление.

Выполненные дела, успехи всегда были связаны с улучшением качества жизни и повышением самооценки человека. А вот лень, инертность, напротив, вели к деградации и потере уважения в обществе. Удовольствие от успешно завершенных дел — часть нашей человеческой природы. Стремление к успехам, конкуренция – движущие силы, которые привели к развитию цивилизации. И эти стремления есть у каждого человека.

Но как же не выгореть в погоне за успехом, давать себе отдых и позволять наслаждаться тем, что имеешь? Есть один простой секрет: нужно осознать, что отдых — составная часть вашего успеха, можно сказать, его основа. Перезагрузка, расслабление, получение удовольствия — заряжают ваши батарейки. Отдыхая, вы готовите свой организм к тому, чтобы хорошо поработать. И, наоборот, лишая себя отдыха и удовольствия, вы истощаете ресурс и делаете себя непродуктивным в ближайшей перспективе.