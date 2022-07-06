Как депрессия передается по наследству

Селигман заметил, что существуют люди, которые вообще не подвержены депрессии, и те, которые практически постоянно в ней находятся. Ученый анализировал то, как человек объясняет события в своей жизни и увязывал это с состоянием, в том числе эмоциональным: наличием или отсутствием у него депрессии. Он заметил, что люди в депрессивном состоянии трактуют хорошие события, как гораздо менее значимые. Как правило, они не растянуты по времени, а являются сиюминутными и, что важно, не зависящими от человека. Например, человек получает повышение на работе, но трактует это следующим образом: «Мне просто повезло. Вряд ли такое повторится в будущем, да и, в целом, это незначительное повышение». А вот плохие события он трактует совершено противоположным образом. В его восприятии они глобальные, протяженные во времени и произошли по его вине. Например, если он потерял большую сумму денег, провалил проект, то будет это трактовать так: «Провалил проект всей жизни». Такие люди в большей степени подвержены депрессии и вероятность этого заболевания у человека с выраженной пессимистичной трактовкой жизни гораздо выше.

Максим Травкин Врач-психиатр-нарколог, психотерапевт, эксперт кафедры «Нейролингвистическое программирование» Академии социальных технологий.