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3 часа назад

Как депрессия передается по наследству

Анна Шутова
Максим Травкинэксперт

Почему возникает депрессия, может ли человек быть генетически предрасположен к появлению психического расстройства и как оно лечится? Спросили врача-психиатра-нарколога Максима Травкина.

Как депрессия передается по наследству
Фото: pxhere.compxhere.com
На данный момент не выработано единой концепции в отношении ключевых причин возникновения депрессии. Существует биохимическая теория, связанная с чувствительностью или невосприимчивостью рецепторов к серотонину, норадреналину, дофамину, и в силу повреждения этой системы, человек становится более подверженным депрессии. Есть также теория генетического наследования, в соответствии с которой существуют гены, напрямую влияющие на возникновение депрессии у человека, то есть, если у родственников человека случались факты депрессии, то и у него возрастает вероятность столкнуться с этим заболеванием. Добавлю, эта вероятность увеличивается, если депрессия была диагностирована у родного брата или сестры, а также однояйцевого близнеца.
Максим Травкин
Максим ТравкинВрач-психиатр-нарколог, психотерапевт, эксперт кафедры «Нейролингвистическое программирование» Академии социальных технологий.
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Также, по словам психиатра, иные поведенческо-когнитивные теории, которые раскрывают причины возникновения депрессии. Максим Травкин сослался на исследование ученого Мартина Селигмана, изучавшего феномен выученной беспомощности, в соответствии с которым изначально животные и люди не предпринимают никаких усилий для улучшения своей жизни, хотя и имеют на это возможности.

Селигман заметил, что существуют люди, которые вообще не подвержены депрессии, и те, которые практически постоянно в ней находятся. Ученый анализировал то, как человек объясняет события в своей жизни и увязывал это с состоянием, в том числе эмоциональным: наличием или отсутствием у него депрессии. Он заметил, что люди в депрессивном состоянии трактуют хорошие события, как гораздо менее значимые. Как правило, они не растянуты по времени, а являются сиюминутными и, что важно, не зависящими от человека. Например, человек получает повышение на работе, но трактует это следующим образом: «Мне просто повезло. Вряд ли такое повторится в будущем, да и, в целом, это незначительное повышение». А вот плохие события он трактует совершено противоположным образом. В его восприятии они глобальные, протяженные во времени и произошли по его вине. Например, если он потерял большую сумму денег, провалил проект, то будет это трактовать так: «Провалил проект всей жизни». Такие люди в большей степени подвержены депрессии и вероятность этого заболевания у человека с выраженной пессимистичной трактовкой жизни гораздо выше.
Максим Травкин
Максим ТравкинВрач-психиатр-нарколог, психотерапевт, эксперт кафедры «Нейролингвистическое программирование» Академии социальных технологий.

Большую роль в этом играет воспитание: как родители и близкие люди трактуют разнообразные жизненные события, так и ребенок к этому относится.

Второй фактор – насколько много или мало хороших событий происходило в жизни человека. Ученый заметил, что если у человека начинался тяжелый период, а потом происходили положительные события он начинал трактовать их в более позитивном ключе. Оптимист всегда трактует хорошие события как большие, длинные, зависящие от него. После завершения проекта оптимист будет думать: «Отлично! Я завершил проект. У меня всегда все получается. Это было очень важное и значимое для меня дело», плохие же события оптимист трактует следующим образом: «Может быть сегодня был неудачный день, так сложились обстоятельства, да, у меня не получилось. Получится в следующий раз». То есть он приуменьшает значимость произошедшего, сокращает продолжительность по времени, дополнительно отмечая, что это произошло не по его вине, а из-за сторонних обстоятельств.
Максим Травкин
Максим ТравкинВрач-психиатр-нарколог, психотерапевт, эксперт кафедры «Нейролингвистическое программирование» Академии социальных технологий.

Таким образом, врач выделил два фактора, влияющих на появление депрессии:

  1. Генетическо-биохимический фактор, который может быть связан с чувствительностью или недостатком серотонина, норадреналина, дофамина.
  2. Поведенческо-когнитивный фактор, когда человек привыкает быть в депрессивном состоянии. Сюда же можно отнести определенную структуру личности, когда человек чрезмерно чувствителен, раним. Это также следует из способности человека оценивать и трактовать события.

Как помочь людям с депрессией?

Медикаментозное лечение – прием антидепрессантов, препаратов, помогающих нормализовать гормональный фон, чтобы настроение и состояние человека постепенно выравнивалось.

Антидепрессантов не стоит бояться – эти препараты повсеместно назначаются большому количеству людей и большому количеству людей помогают. К сожалению, случается так, что пациент длительное время принимает такие медикаменты, но состояние не улучшается. В таких случаях действует такой фактор, как говорил один из моих профессоров в университете, сложная жизнь - не равно депрессия. Состояние это вызвано не гормональными сбоями, а не негативным восприятием действительности и пессимистическими трактовками. В таких случаях используются инструменты когнитивно-поведенческой психотерапии, НЛП-психотерапии, решающие задачи изменения убеждений человека относительно себя, мира, своего взаимодействия с окружающими, изменения тональности трактовки происходящих событий. В частности, ведется работа над тем, чтобы оптимистичные события становились значимее, длиннее и зависели от человека, а плохие - незначительными, короткими и никоим образом от человека не зависящими. То есть меняя способ мышления, реакции на такие события, постепенно можно изменить человека, добавить ему жизненных сил.

Добавлю, что подход, при котором комбинируется и психотерапевтическое лечение, и медикаментозная поддержка является иногда наиболее быстрым, эффективным и продуктивным.
Максим Травкин
Максим ТравкинВрач-психиатр-нарколог, психотерапевт, эксперт кафедры «Нейролингвистическое программирование» Академии социальных технологий.
Психология,Мартин Селигман,
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