Как депрессия передается по наследству

Почему возникает депрессия, может ли человек быть генетически предрасположен к появлению психического расстройства и как оно лечится? Спросили врача-психиатра-нарколога Максима Травкина.
Также, по словам психиатра, иные поведенческо-когнитивные теории, которые раскрывают причины возникновения депрессии. Максим Травкин сослался на исследование ученого Мартина Селигмана, изучавшего феномен выученной беспомощности, в соответствии с которым изначально животные и люди не предпринимают никаких усилий для улучшения своей жизни, хотя и имеют на это возможности.
Большую роль в этом играет воспитание: как родители и близкие люди трактуют разнообразные жизненные события, так и ребенок к этому относится.
Таким образом, врач выделил два фактора, влияющих на появление депрессии:
Как помочь людям с депрессией?