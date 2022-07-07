Почему в голову приходят навязчивые мысли и как от них избавиться

Замечали ли вы, что иногда вы думаете об очень странных вещах? Например, когда берёте в руки нож, чтобы нарезать хлеб, а вам в голову приходит мысль «А что, если я кого-нибудь этим пораню?» Подобные мысли называются навязчивыми, и они возникают сами по себе. Иногда такие мысли могут сильно мешать человеку. И вот что о них нужно знать.

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В идеале человек должен уметь легко избавляться от навязчивых мыслей. Но происходит это далеко не всегда. Вообще, по словам профессора Марка Фристона из Университета Ньюкасла в Великобритании, навязчивые мысли - это то, что случайно всплывает в голове. Они могут быть как позитивными, так и негативными. Причём чаще всего человек замечает именно последние.

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Иногда навязчивые мысли встречаются при психических расстройствах. Но на самом деле навязчивые мысли абсолютно нормальны. Это было доказано ещё в 1970-х годах психологом Джеком Рахманом. Тогда учёные опросили 124 человека без психических заболеваний и выяснили, что почти 80 процентов участников сталкивались с навязчивыми мыслями.

В 2014 году специалисты обнаружили, что из 777 человек, проживающих в 13 странах на шести континентах, за прошлые три месяца у 94 процентов из них была как минимум одна навязчивая мысль.

В то же время такие мысли могут быть полезными для людей в принципе. Если бы нам в голову не приходили случайные мысли, мы бы не смогли создавать абстрактное искусство, фантазировать, решать проблемы.

Навязчивые мысли могут возникать у человека в непростой период жизни. Со временем они могут появляться всё чаще. Это совсем не значит, что у этого человека развивается ОКР (обсессивно-компульсивное расстройство). Чтобы избавиться от них, нужно больше уделять внимания своему самочувствию, заботиться о себе (например, лучше спать и питаться).

В то же время внезапные навязчивые мысли у детей могут быть симптомом бактериальной или вирусной инфекции. Один из примеров такой инфекции - синдром PANDAS. Он включает в себя беспокойство, гиперактивность, проблемы со сном, приступы ярости или паники.

Остановить полностью навязчивые мысли невозможно. Но если вас они беспокоят, то есть эффективные методы решения проблемы. При ОКР и телесном дисморфическом расстройстве это когнитивно-поведенческая терапия, терапия воздействия и реагирования. Из других вариантов - осознанность, терапия, ориентированная на сострадание.