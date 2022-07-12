Что делать, если не любишь своего ребенка

Фото: Кадр из фильма "Рэйчел выходит замуж" Кадр из фильма "Рэйчел выходит замуж"

Тема нового выпуска подкаста - нелюбовь. Нелюбовь к собственному ребенку. Причины такой нелюбви могут быть самые разные, и она из них в том, что женщина видит в ребенке своего бывшего мужчину и переносит на него весь накопленный негатив.

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С нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, мы разобрали ситуацию нашей слушательницы и вместе подумали, как ей выстроить нормальные отношения с дочерью, чтобы никто никому не испортил жизнь.

Что обсуждаем

У героини выпуска двое детей. Первая дочь была долгожданным ребенком. Вторую супруги не планировали, но отнеслись к ней как к способу спасти отношения.

"Второго ребенка я вообще не планировала, в то время отношения с мужем стали уже напряженными, мы были на грани разрыва. Забеременела случайно и оставлять ребенка сначала не хотела. Но муж обрадовался и уговорил рожать. Мне показалось, что это хороший шанс для нас двоих, что это поможет преодолеть кризис".

Супруги развелись, и женщина стала замечать, что к первой дочери, Алисе, относится гораздо лучше, чем к второй. Девочка во всем напоминает маме себя в детстве. Второй же ребенок, Инна, отличается от них по характеру и раздражает героиню.

"Мне ужасно стыдно, что я чувствую эту разницу в своем отношении к дочкам. Я понимаю, что Инна ни в чем не виновата, что я должна любить ее также, как Алису, но у меня не получается. Я никому не могу в этом признаться, потому что меня же посчитают ненормальной".

Коротко о главном

0:52 История героини.

5:40 Любовь и нелюбовь к детям.

7:44 Нежеланный ребенок ради спасения отношений: какие у этого последствия.

9:30 Что делать, когда проецируешь невыраженные чувства на детей.

11:41 Любимчик в семье. Как это травмирует ребёнка.

14:04 Отсутствие материнской любви. Причины.

19:36 Что произойдёт с нелюбимым ребёнком и как минимизировать травмы.

22:19 Непроговаривание проблем: чем это чревато.

23:10 Что не позволяет сблизиться с собственным ребёнком.

25:10 Могут ли родители одинаково относиться к детям.

31:03 Что делать с чувством вины.

32:24 Можно ли наладить отношения с ребёнком или они распадутся навсегда.

34:03 Итоги выпуска.

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