Топ-5 лайфхаков, как избавиться от стресса

Стрессоустойчивых людей уважает начальство, ценят коллеги и обожают друзья. Каким-то немыслимым образом такие личности умудряются контролировать собственный уровень кортизола, выходя из любых ситуаций без потери нервных клеток. Хотите нести позитив в мир и добиваться успеха? В разговоре с «Вечерней Москвой» актер театра и кино Семен Якубов поделился своими способами борьбы со стрессом.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

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Многим знакомо чувство, когда мозг «закипает» от неразрешенных задач, нехватки времени и негативных чувств. В такие моменты уровень кортизола в организме (он же гормон стресса) просто зашкаливает. Самое лучшее, что можно сделать в напряженной обстановке, — это взять паузу.

Отложите невыполненное дело в сторону, встаньте из-за стола и сделайте десятиминутную передышку. Психологи рекомендуют переключить свое внимание на любую другую деятельность: зарядку, собирание пазлов, просмотр забавного ролика, легкий перекус с чашкой кофе. Через некоторое время вы обретете ясность мысли и сможете сосредоточиться на поставленной задаче.

Перенесите дела на завтра

Если обстоятельства позволяют, перенесите решение дел на завтра. Иногда нашему мозгу требуется больше времени, чтобы переварить какую-либо информацию и найти правильный выход. В таком деле хорошим помощником оказывается сон, который восстанавливает силы и позволяет посмотреть на ситуацию под другим углом.

В стрессовом состоянии люди склонны принимать неправильные и поспешные решения. Вот почему лучше следовать принципу «свежей головы».

После того как вы отпустите ситуацию, заварите себе напиток с целебными травами.

Помните, как часто взволнованным героям в кинокартинах предлагают чашечку чая с ромашкой, чтобы успокоиться? В этом действии есть здравый смысл. Во-первых, занявшись чаепитием, мы переключаем свое внимание на другую деятельность, невольно отвлекаясь от тревоги. Во-вторых, питье заставляет человека задерживать дыхание, что стабилизирует его состояние. В-третьих, ромашка и мята действительно расслабляют.

Если вы не любите чай, сделайте себе чашечку кофе и насладитесь любимым ароматом. Бодрящий напиток придаст вам сил для больших свершений.

Займитесь медитацией

Отличный способ избавиться от стресса — заняться медитацией. Выберите уединенное место, устройтесь поудобнее и очистите свой разум от мыслей. Для полного релакса включите соответствующую музыку.

Теперь сконцентрируйтесь на каком-либо объекте, не забывая глубоко и спокойно дышать.

Отправляйтесь на свежий воздух

Целебную силу свежего воздуха нельзя недооценивать. Он помогает очистить голову и прояснить мысли. Даже короткая прогулка помогает избавиться от негатива и зарядиться положительной энергией. Такой способ позволяет обрести контроль над собственными чувствами.

Побалуйте себя приятными вещами

У каждого из нас есть простые методы, которые помогают избавиться от стресса: шопинг, чтение любимой книги, просмотр старой комедии, вечеринка с друзьями, танцы, плавание. Порадуйте себя приятным занятием, чтобы повысить уровень эндорфинов.