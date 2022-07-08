Почему нельзя совмещать отдых с работой

Отпуск и работа не должны пересекаться, при планировании отдыха нужно заранее установить границы и не позволять постоянно себя беспокоить. Об этом в разговоре с «ФедералПресс» сообщила психолог Наталья Толстая.
«Некоторые жертвуют своим временем, здоровьем, даже идут на конфликты с близкими на отдыхе только потому, что нужно сделать какую-то работу. Считается, что рабочие звонки на отдыхе дают человеку ощущение контроля и собственной важности»,
– сказала специалист.
И все же, по словам Натальи Толстой, стоит ограничивать звонки и проверку рабочей почты. Для этого можно, например, выделить час в день для решения всех рабочих задач. В идеале – вовсе отказаться от того, чтобы на отдыхе заниматься чем-то, кроме самого отдыха.
«Привычку работать в отпуск нужно искоренять усилием воли. Один раз помогаете – и многие коллеги начинают думать, что так можно действовать всегда. Требуйте дополнительную оплату за дополнительную работу, установите эти границы изначально»,
– советует психолог.
Чтобы ловко отвязаться от звонков коллег, можно сослаться на дорогую связь либо проблемы с ней, заключила Толстая.
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