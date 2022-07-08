Почему нельзя совмещать отдых с работой

Отпуск и работа не должны пересекаться, при планировании отдыха нужно заранее установить границы и не позволять постоянно себя беспокоить. Об этом в разговоре с «ФедералПресс» сообщила психолог Наталья Толстая .

«Некоторые жертвуют своим временем, здоровьем, даже идут на конфликты с близкими на отдыхе только потому, что нужно сделать какую-то работу. Считается, что рабочие звонки на отдыхе дают человеку ощущение контроля и собственной важности»,

И все же, по словам Натальи Толстой, стоит ограничивать звонки и проверку рабочей почты. Для этого можно, например, выделить час в день для решения всех рабочих задач. В идеале – вовсе отказаться от того, чтобы на отдыхе заниматься чем-то, кроме самого отдыха.