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3 часа назад

Психолог объяснил, почему нельзя совмещать отдых с работой

РИА "ФедералПресс"

Отпуск и работа не должны пересекаться, при планировании отдыха нужно заранее установить границы и не позволять постоянно себя беспокоить. Об этом в разговоре с «ФедералПресс» сообщила психолог Наталья Толстая.

Почему нельзя совмещать отдых с работой
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Некоторые жертвуют своим временем, здоровьем, даже идут на конфликты с близкими на отдыхе только потому, что нужно сделать какую-то работу. Считается, что рабочие звонки на отдыхе дают человеку ощущение контроля и собственной важности»,

– сказала специалист.

И все же, по словам Натальи Толстой, стоит ограничивать звонки и проверку рабочей почты. Для этого можно, например, выделить час в день для решения всех рабочих задач. В идеале – вовсе отказаться от того, чтобы на отдыхе заниматься чем-то, кроме самого отдыха.

«Привычку работать в отпуск нужно искоренять усилием воли. Один раз помогаете – и многие коллеги начинают думать, что так можно действовать всегда. Требуйте дополнительную оплату за дополнительную работу, установите эти границы изначально»,

– советует психолог.

Чтобы ловко отвязаться от звонков коллег, можно сослаться на дорогую связь либо проблемы с ней, заключила Толстая.

Ранее «ФедералПресс» цитировал психолога, который сообщил об опасности самолечения антидепрессантами.

Психология,Наталья Толстая,
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