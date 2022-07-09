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1 час назад

Психолог назвал несколько признаков уверенной в себе женщины

Daily Moscow

Социальный психолог, руководитель центра психологической помощи Александр Шахов рассказал «РИАМО», по каким характеристикам можно выявить уверенную в себе женщину.

Признаки уверенной в себе женщины
Фото: Daily MoscowDaily Moscow

По словам эксперта, есть более 20 признаков уверенной в себе женщины. Здоровая самооценка у женщины предполагает, что она никого не критикует, не обвиняет и не завидует, не обижается и не впадает в отчаяние. Может удовлетворить свои эмоциональные потребности, а также умеет противостоять манипуляторам.

Уверенная в себе женщина знает, что ей нужно в отношениях, она не страдает при отказе, а также не стесняется своих эмоций.

Такая женщина знает свои сильные стороны, принимает слабые и осознает, что она уникальна. Она не боится одиночества, ей не скучно наедине с собой. Уверенная в себе женщина отлично справляется со стрессами, а неудачи не выбивают ее из колеи.

Обычно такая женщина является приятным собеседником, но при этом не перенимает на себя чужой негатив.

Шахов отметил, что если совпадает хотя бы больше половины перечисленных признаков, то женщина на верном пути к уверенности в себе. Если же совпадений совсем мало, то не стоит отчаиваться, а нужно предпринимать шаги по развитию нужных качеств. Вероятно, прибегнуть к помощи психолога.

Психология,Александр Шахов,
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