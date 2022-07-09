Признаки уверенной в себе женщины

Социальный психолог, руководитель центра психологической помощи Александр Шахов рассказал «РИАМО», по каким характеристикам можно выявить уверенную в себе женщину.

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По словам эксперта, есть более 20 признаков уверенной в себе женщины. Здоровая самооценка у женщины предполагает, что она никого не критикует, не обвиняет и не завидует, не обижается и не впадает в отчаяние. Может удовлетворить свои эмоциональные потребности, а также умеет противостоять манипуляторам.

Уверенная в себе женщина знает, что ей нужно в отношениях, она не страдает при отказе, а также не стесняется своих эмоций.

Такая женщина знает свои сильные стороны, принимает слабые и осознает, что она уникальна. Она не боится одиночества, ей не скучно наедине с собой. Уверенная в себе женщина отлично справляется со стрессами, а неудачи не выбивают ее из колеи.

Обычно такая женщина является приятным собеседником, но при этом не перенимает на себя чужой негатив.