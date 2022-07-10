Что думают иностранцы о русских женщинах

Чтобы понять, какой образ русской женщины сложился в глазах жителей других стран, достаточно зайти в «Гугл» и набрать в поисковой строке запрос «russian women».

Фото: CoLady CoLady

Журнал Colady провел мини-исследование, чтобы понять, какая она – русская женщина глазами иностранцев.

Видео дня

1. В мире нет красивее

«Я пребываю в шоке! Я всего пару дней в Москве, но такого огромного количества красивых женщин я никогда раньше не встречал» — немецкий модельер Карл Лагерфельд.

Во всём мире считается, что русские женщины очень привлекательны. Иностранцы действительно так считают и постоянно это подчёркивают.

Русская красота не только во внешности и фигуре, уверены иностранцы, но и в «мелочах» — взгляде, жестах, мимике…

При этом авторы текстах о русских красавицах предостерегают своих соотечественников: красота русских женщин коварна. Рядом с такой спутницей просто невозможно расслабиться, и придётся быть всю жизнь начеку.

2. Любят готовить

«Русская кухня – восхитительна. Русские женщины способны творить кулинарные чудеса. Они просто знают секрет вкусной еды: в неё бросают всегда щепоточку любви» – испанский актёр Марио Касас.

Умение готовить вкусно юные русские девочки впитывают буквально с молоком матери, развивая свои кулинарные таланты уже во взрослом возрасте.

Иностранцы говорят: русские умеют готовить, а главное – любят это делать. Если русская женщина встаёт к плите, то стол обязательно будет полон яств.

А уж праздничные застолья явно не обойдутся без тазика оливье и кучи других блюд.

3. Не поддерживают идеи равноправия

«Все в мире знают, что русские девушки хотят получать от мужчины много, а давать мало в плане денег» — нидерландский политик Геерт Вилдерс.

Согласно размышлениям иностранцев о нынешних русских женщинах: они не хотят равноправия. Наши «девочки» — хотят быть девочками!

Русские женщины любят ухаживания, требуют, чтобы кавалер был галантным.

Для русской женщины нормально, когда мужчина открывает дверь, пропуская её вперёд, подаёт руку при выходе из авто, платит за двоих на свидании в кафе.

И если для русских мужчин – это как раз способ произвести приятное впечатление и сделать «красивый жест», то иностранцы такое положение дел – отнюдь не понимают.

Во всяком случае современные зарубежные принцы совсем не желают быть «рыцарями».

4. В любом возрасте хотят замуж

«Русская женщина помешана на браке. Нет, она не ищет великой любви или счастья, она ищет именно брака» — Фред Тесто, французский актёр, комик и режиссёр.

Мнение о том, что русские женщины очень зависимы от своего семейного статуса – отнюдь не беспочвенно.

Русские женщины на самом деле всегда всерьёз воспринимают отношения, и если всё складывается хорошо – рано или поздно начинают ждать предложения руки и сердца, а некоторые даже – могут впрямую на это намекнуть.

Советское прошлое с его институтом семьи и брака наложило большой отпечаток на эту сторону жизни русских женщин.

5. Умеют быть слабыми и умеют быть сильными

«Особое сочетание нежности и силы, страсти и сдержанности – делает русских женщин интересными» — итальянский дизайнер Джанфранко Ферре.

Как бы противоречиво ни звучало это мнение, русские женщины действительно – слабы и сильные одновременно.

Иностранцы восхищаются умением русских представительниц слабого пола стойко переносить тяготы и невзгоды, нести на своих плечах множество забот, и при этом оставаться добрыми, милыми, улыбчивыми, нежными и элегантными.

Перевоплощаться из образа «русской богатырши» в милую и скромную «Алёнушку» в считанные минуты – позавидует любая иностранка.

Тем более, как отмечают иностранцы, во многих странах гендерные различия очень стёрты.

6. Русская женщина – мудрая женщина

«Главная женская тайна в России: женщины не глупее и не слабее мужчин — наоборот. Просто никто старается не говорить об этом мужчинам» — Анна-Лена Лорен.

Народная мудрость, которая была известна ещё много веков назад, сохранилась в сознании русских женщин до сих пор.

В семейных отношениях они предоставляют главенствующую роль мужчине, продолжая в полной мере руководить всеми процессами, но не прямо, а очень незаметно.

«Муж – голова, жена – шея» — эта поговорка легла в основу мировосприятия русских женщин.

Они – одни из немногих, кто умеет позволять мужчине быть главным, чувствовать себя сильным.

7. Готовы положить свою жизнь на алтарь семейных отношений

«Русские женщины имеют особенную душевность и большое сердце. Только они могут так жалеть, плакать и любить» – немецкий писатель Зигфрид Клауснитцер.

Это качество русских женщин иностранцы воспринимают по-разному. Одни говорят, что русская жертвенность – это именно то, чего не хватает их соотечественницам.

Другие опасаются, что русская женщина, которая решила построить семью с мужчиной – просто «задушит» его своей любовью, задавит бытом.

«Загадочная русская душа,

Она предмет восторгов и проклятий…»

Женщины – сами по себе непонятны для мужчин, а русские женщины для иностранных мужчин – непонятны вдвойне.

Однако главное, что подчёркивают зарубежные женихи: русские женщины умеют любить – искренне, горячо и нежно!