Упражнение, которое позволит вернуть себя к себе

Почему периодически приходит неудовлетворение работой, окружающими и вообще жизнью? Потому что часто, мы живем «не здесь», а где-то там, в будущем: что случится завтра? А через полгода?

Фото: Inoprosport Inoprosport

И это будущее далеко не всегда рисуется в ярких и приятных красках. Вот и получается, что «неуспех» ещё не случился, а настоящее им уже испорчено.

Да, планы дело отличное! Но важно разобраться: «Я что-то делаю для их свершения или только думаю о тех временах, когда они исполнятся?!»

Совсем юные спортсмены, когда объясняешь им задание, только и ждут, когда появится возможность рассказать, что после тренировки они, например, «поедут к бабушке».

Но такое происходит не только с детьми. Разница в том, что самим детям заметить это за собой сложно, а порой даже и невозможно. Взрослым же людям - вполне.

Итак, если вы заняты одним процессом, но параллельно думаете уже о другом, то сделайте следующее:

Заострите своё внимание на том, насколько вокруг вас шумно или тихо. Услышьте запахи вокруг вас. Прочувствуйте ощущения в теле. Оцените свое настроение. Попробуйте сориентироваться, какая погода прямо сейчас, не выглядывая в окно, и не заглядывая в мобильное устройство. Сконцентрируйте внимание на отдельных частях тела: стопах, если стоите; ягодицах, если сидите, спине, животе и на боках, если лежите.