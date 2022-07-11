Почему мы сравниваем себя с персонажами сериалов

Наверняка вы когда-нибудь натыкались на тесты типа «Кто ты из "Друзей"». Новое исследование показало, что в прохождении таких тестов может быть смысл.

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В новой работе изучались так называемые парасоциальные отношения. Это феномен, при котором пользователь телевидения и социальных сетей начинает формировать близкие отношения с медийной личностью или персонажем. Чтобы понять, может ли самоидентификация с медийными персонажами отражать личностные черты, авторы опросили 829 фанатов телешоу My Little Pony: Friendship is Magic.