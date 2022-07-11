Психолог дала советы по профилактике депрессии в жару

Жаркая погода может стать причиной обострения депрессивных состояний, поэтому в этот период особенно важно позаботиться о своем психическом здоровье, рассказала психолог, преподаватель Московского института психоанализа Анастасия Пономаренко.
"Во время жары человек начинает чувствовать себя некомфортно, то есть его организм как функциональная система начинает получать внутренние сигналы о том, что есть какой-то дискомфорт, что-то его не устраивает", – рассказала Пономаренко Агентству "Москва".
По словам специалиста, в случае появления симптомов депрессии нужно обратиться к специалисту.
"Если это просто хандра или грусть, то нужно написать список из минимум 10 удовольствий и каждый день по плану минимум три штуки исполнять", – сказала она.
Пономаренко уточнила, что среди удовольствий может быть поход в кино, встреча с друзьями, занятие любимым делом. При этом удовольствия должны планироваться так же, как и работа, добавила она.