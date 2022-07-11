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52 минуты назад

Почему вы не получаете удовольствие от секса

Даша Краснова

Основная причина сексуальной неудовлетворенности кроется вовсе не в партнере, а в нас самих. Часто люди не принимают свое тело, переживают по поводу собственной привлекательности, не могут расслабиться и получить удовольствие. В новой серии подкаста "Активное согласие" мы поговорили о том, что влияет на нашу сексуальность.

Почему вы не получаете удовольствие от секса
Фото: unsplashunsplash
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Влияние семейных отношений на психическое здоровье ребенка — доказанный в психологии факт. Родители формируют наш тип привязанности и самооценку, демонстрируют ролевые модели поведения и учат взаимодействовать с миром. Более того, отношение родителей к нам напрямую влияет на нашу сексуальность.

О том, как слова родителей отражаются на подрастающих детях, и почему не стоит бояться переходного возраста расскажет Лена Третьякова — психолог и сексолог, которая живет в Германии. Оказывается, родителей могут не только пугать собственные дети, но и вызывать у них совсем неожиданные чувства.

Таймкод:

00.53 — Правда ли, что мать влияет на сына, а отец на дочь.

4.55 — Лучше два родителя, которые ругаются, или спокойный, но один.

08.00 — Где искать замещающую фигуру родителя. Нужно ли искать другого мужа, жену?

12.22 — Почему родители критикуют своих детей

17.13 — Почему в подростковом возрасте отцы начинают «чморить» своих детей

21.30 — Почему у одних детей есть травмы, а у других детей нет

25.00 — Над детьми вообще нельзя шутить?

27.00 — Почему отцов могут возбуждать свои дочери-подростки

28.40 — Как дотрагиваться до подростка, как общаться с ним

35.15 — Как принять, что мой ребенок выглядит так, как мне не нравится

40.15 — Почему неформальный стиль одежды — не всегда плохо

44.20 — Как относиться к сексуальности подростков

49.00 — Слова родителей реально влияют на секс взрослого человека???

51.00 — Так ли важны стандарты красоты для секса

54.00 — Можно ли обучиться сексуальности

В подкасте участвовали:

Даша Краснова

Елена Третьякова

Чтобы не пропускать выпуски, подписываетесь на подкаст «Активное согласие» в Spotify, Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts и Яндекс.Музыке.

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий

обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова

Психология,Елена Третьякова,Google,Apple,
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