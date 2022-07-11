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37 минут назад

Психологи разработали программу профилактики тревожности

Волгоградская правда

Все больше горожан по разным причинам страдают от постоянного ощущения тревоги. Специалисты подобрали список действий, которые помогут улучшить состояние нервной системы.

Разработана программа профилактики тревожности
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Прежде всего, психологи рекомендуют уделить время качественному отдыху. Дело в том, что без здорового сна человек не может чувствовать себя счастливым.

Нервная система не может работать отдельно от остального организма. Поэтому следует соблюдать водный баланс и уделить время физическим упражнениям, пишет Yakutsk.ru.

Чтобы снизить тревожность, следует отказаться от громкой и чрезмерно агрессивной музыки. Ее нужно заменить спокойными мелодиями, которые не вызывают сильных эмоций.

Улучшить состояние психики поможет общение с близкими людьми. С ними можно обсудить самые важные и тревожащие вопросы.

Ментальное здоровье поправят регулярные дневные тренировки, правильный рацион питания и прогулки на свежем воздухе.

Материал носит ознакомительный характер и не заменяет консультации специалиста.

Психология,
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