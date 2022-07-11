Разработана программа профилактики тревожности

Все больше горожан по разным причинам страдают от постоянного ощущения тревоги. Специалисты подобрали список действий, которые помогут улучшить состояние нервной системы.

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Прежде всего, психологи рекомендуют уделить время качественному отдыху. Дело в том, что без здорового сна человек не может чувствовать себя счастливым.

Нервная система не может работать отдельно от остального организма. Поэтому следует соблюдать водный баланс и уделить время физическим упражнениям, пишет Yakutsk.ru.

Чтобы снизить тревожность, следует отказаться от громкой и чрезмерно агрессивной музыки. Ее нужно заменить спокойными мелодиями, которые не вызывают сильных эмоций.

Улучшить состояние психики поможет общение с близкими людьми. С ними можно обсудить самые важные и тревожащие вопросы.

Ментальное здоровье поправят регулярные дневные тренировки, правильный рацион питания и прогулки на свежем воздухе.