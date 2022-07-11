Врач рассказала о пользе ярких фруктов при депрессии

Яркие фрукты в рационе могут снизить риск развития депрессии, полагает спортивный врач Александра Пурига. О неожиданной пользе ярких плодов она рассказала в Telegram-канале «KCH-Health».

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Пурига отмечает, что некоторые исследования выявили связь между воспалением кишечника и депрессивными расстройствами. Между тем, в ярких фруктах и овощах содержатся каротиноиды — растительные пигменты, которые не только делают плоды ярче, но и сокращают воспалительные процессы в организме.

По ее мнению, за счет употребления в пищу плодов с каротиноидами можно справиться с воспалительными процессами в кишечнике, а это может улучшить самочувствие людей с депрессивными расстройствами.

«Каротиноиды подавляют выработку цитокинов (молекул, которые помогают клеткам формировать иммунный ответ на различные возбудители), то есть борются с воспалением не только в кишечнике, но и в головном мозге»,

— объясняет она.