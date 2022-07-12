На лбу написано: что о нас могут сказать наши татуировки

Так ли безопасно это увлечение?

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Татуировки сегодня все чаще становятся частью образа, но что, кроме любви к боди-арту, движет людьми, которые буквально превращают свое тело в холст? Дело не всегда в стремлении проявить свою творческую натуру. Мы поговорили с психологом на эту тему и готовы поделиться с вами мнением специалиста.

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Человек жаждет внимания

Хомут вентиляционный с уплотнителем (с гайкой)

Нередко яркие и насыщенные тату на открытых частях тела демонстрируют люди истероидного типа, которым важно обратить на себя внимание любым способом, и тату становится прекрасным решением. С таким другом или партнером никогда не бывает скучно, так как эти люди сами не выносят обыденность, а значит, вам не грозят скучные выходные или банальные подарки на день рождения. К слову, нередко бывает и так, что стремление привлечь внимание перерастает в зависимость, когда любой игнор воспринимается крайне болезненно и чуть ли не концом света. В такой ситуации важно получить консультацию специалиста.

Тату как разновидность сэлфхарма

Наиболее распространенный способ травматизации тела у подростков. В период, когда психика еще не до конца сформирована и гормоны не дают спокойно жить, подростки часто ищут способы выместить агрессию. Здесь есть два варианта — подросток либо причиняет вред другим, либо травмирует себя. Второй вариант как раз и относят к сэлфхарму. Молодые люди могут наносить себе повреждения различного рода, но особо креативные делают тату на самых чувствительных местах, там, где больше всего вероятности получить максимальный дискомфорт. Кстати, сэлфхарм присущ не только подросткам, но и вполне взрослым людям, которые не знают другого способа сбросить стресс и снизить тревожность.

Использование тела в качестве личного дневника